‘Muppet Babies’ présente Gonzo comme un personnage fluide entre les sexes

Après sa première en 2018, le redémarrage en animation CGI de la série « Muppet Babies » est devenu l’un des grands succès de Disney + pour les enfants, présentant une vision légère et attachante de ces personnages pour les enfants d’âge préscolaire. , avec des leçons qui favoriser des valeurs telles que l’amitié, le respect et l’acceptation.

C’est précisément dans cette dernière section que se démarque l’un de ses épisodes les plus récents, présentant l’un des personnages les plus populaires de la large distribution créée par Jim Henson en tant que membre de la communauté LGBT + à travers un message émotionnel sur l’acceptation des différentes identités de genre. , qui a fait l’objet de vives discussions sur les réseaux sociaux.

Pendant des années, nous avons vu Gonzo comme « l’étrange monstre bleu » dont la petite amie est une poule nommée Camila (rien d’inhabituel dans le monde des Muppets), mais le nouvel épisode de Muppet Babies fait monter les enchères en le présentant avec dégoût devant une tenue stricte. code déclaré par Miss Peggy et Summer lors de l’organisation d’une danse de conte de fées.

Et c’est que les filles s’habilleront en princesses et les garçons en chevaliers. Gonzo ne semble pas très enthousiasmé par l’idée. Un de ses amis se présente comme son « parrain destin », aidant Gonzo dans son désir : être une princesse, quitte à cacher son identité aux autres muppets, en prenant le nom de Gonzorella (référence claire à Cendrillon).

Les Muppets étaient ravis de l’arrivée de Gonzorella. Plus tard, en rencontrant à nouveau Gonzo, il révèle son identité de princesse, précisant qu’il ne se sentait pas à l’aise de s’habiller en chevalier. Miss Piggy et Summer s’excusent d’avoir voulu le forcer à porter des vêtements qui le mettent mal à l’aise.

Le reste des Muppets lui dit qu’ils continueront à être ses amis et qu’ils l’aiment tel qu’il est, admirant sa nouvelle tenue et surtout, sa décision de la porter. La décision de présenter Gonzo comme un personnage de genre fluide a fait que les réseaux sociaux se sont remplis de toutes sortes de messages pour et contre la communauté LGBT +.

un monsieur très en colère : DAMN PROGRESS LA GÉNÉRATION DE CRISTAL GONZO A TOUJOURS ÉTÉ UN HÉTÉROSEXUEL CISGENRE GRRRRRRRRR tandis que le gonzo :

27 juillet 2021





Gonzo a toujours été le préféré de Jim Henson, il a dit qu'il l'aimait parce que c'était hors norme, parce que personne ne savait ce que c'était et parce qu'il montrait sa « bizarre » avec fierté. Je pense que Jim serait très heureux que Gonzo veuille porter des robes

25 juillet 2021





Pendant des années, le trope de la robe féminine sur un personnage masculin a été utilisé comme un simple soulagement comique. Des séries telles que « Steven Universe » ou « The Owl House » ont été chargées de montrer aux enfants une représentation réaliste des différentes identités de genre. Et le fait que Disney+ ait été encouragé à présenter ces identités à un public préscolaire de manière aussi simple dans « Muppet Babies » serait un pas vers l’acceptation de la communauté LGBT+.