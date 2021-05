Velvet: la vraie relation entre Miguel Ángel Silvestre et Paula Echevarría

Il fut un temps où les séries espagnoles éclipsaient toute production d’autres pays et, c’était juste à ce moment-là, quand Velours refait surface. Est-ce que Netflix a repris les droits d’Antena 3 et, une fois ajoutée à son catalogue, cette fiction d’époque est devenue l’un des favoris des utilisateurs.

Avec quatre saisons déjà publiées sur la plateforme numérique, Velours se déroule en 1958 en Espagne et raconte l’histoire d’amour entre Alberto Márquez et Ana Ribera, qui ont grandi ensemble dans les célèbres galeries Velvet de Madrid, mais leurs différentes classes sociales les séparent pendant de nombreuses années. Mais, parmi les tissus fins et les robes haute couture, les deux sont prêts à rompre avec les normes de l’époque.

Ana et Alberto. Photo: (IMDB)



À tel point que la grande histoire d’amour d’Alberto et Ana a traversé les frontières et les interprètes, Paula Echevarría et Miguel Ángel Silvestre ont été catapultés à une renommée internationale. Cependant, Velours a terminé ses saisons en 2016 et, depuis cette année-là, les acteurs n’ont été réunis dans aucun projet, mais maintenant, de Spoiler, nous révélons à quoi ressemble leur relation aujourd’hui.

Quelle est la relation entre Miguel Ángel Silvestre et Paula Echevarría?

Au fil des ans, de nombreux acteurs ont avoué que travailler avec les mêmes personnes pendant longtemps fait déjà de chaque membre d’un casting une famille. Et, est-ce exactement ce qui s’est passé tant Velours comme dans son spin-off, Velvet Collection.

Miguel Ángel Silvestre et Paula Echevarría ont partagé un ensemble d’enregistrements de 2013 à 2016, quatre années qui les ont amenés à se connaître beaucoup plus qu’ils ne s’y attendaient. C’est pourquoi, malgré le fait qu’ils ne travaillent plus ensemble depuis longtemps, ils entretiennent actuellement une grande amitié.

Miguel Ángel Silvestre et Paula Echevarría sont de grands amis. Photo: (Netflix)



En fait, le même protagoniste de Ciel rouge C’est lui qui a avoué que Paula était comme sa sœur. « Elle est une sœur pour moi depuis le premier jour où je l’ai rencontrée, nous savions que nous allions partager le voyage« , Il a avoué en 2019 au magazine Lecturas et plus tard, il a ajouté: »C’est une femme que je respecte et admire beaucoup pour les valeurs familiales qu’elle a».

De son côté, Echevarría fait l’éloge de son ancien partenaire dans ses photos Instagram, comme l’année dernière où il n’hésitait pas à mettre en valeur sa beauté. « Très beau Miguelinchi», A-t-il écrit en révélant également le surnom affectueux qu’ils ont l’un pour l’autre.

Paula et Miguel sont pleins de compliments.



Cependant, au-delà de leur relation d’amitié confirmée, à plus d’une occasion les étoiles de Velours ont dû passer par des rumeurs de romance. Par exemple, en 2019, la journaliste espagnole Kiko Matamoros a affirmé à la télévision que Paula avait trompé son mari d’alors, David Bustamante, avec son partenaire. Malgré cela, Torres Silvestre l’a catégoriquement nié, déclarant: «le seul baiser que nous nous sommes jamais donné est parce que c’était dans le script».