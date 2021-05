Moby partage son expérience de la dépression au cours de sa carrière

Peu de temps après la sortie de son nouvel album «Reprise», l’artiste de musique électronique Moby a partagé quelques sages paroles sur la dépression à l’apogée de sa carrière, partageant un petit aperçu de «Moby Doc», un nouveau documentaire sur le qui effectue une rétrospective sur son œuvre musicale.

Richard Melville Hall, le vrai nom du musicien, a révélé que son niveau de dépression était si grave qu’il voulait mettre fin à ses jours peu de temps avant les MTV Awards 2002, rappelant son séjour dans un hôtel à Barcelone la veille de l’événement.

«Je suis allé à mon hôtel la nuit précédente et c’était au-dessus de l’un des hôtels les plus élégants que j’aie jamais vus. Il y a trois immenses appartements au-dessus de cet hôtel. Mes voisins étaient Bon Jovi, P. Diddy et Madonna. Cette nuit-là, je me suis retrouvé très ivre », a commenté Moby.

« Tout était parfait. Tout ce que j’avais voulu m’avait été donné, encore plus. J’ai vendu 10 ou 20 millions d’albums et j’étais tellement découragé. » .Moby irait jusqu’à admettre qu’il a atteint le point de vouloir se suicider, ajoutant ce qui suit: Comme c’était étrange qu’il m’ait tout donné et que je n’ai jamais été aussi déprimé », conclut-il dans la vidéo.

«Moby Doc» présente un côté très personnel de la vie de Richard Melville Hall dans lequel, en plus de ses problèmes de dépendance et de dépression, il partage également avec ses fans quelques anecdotes liées à son ascension sur la scène de la musique électronique., Se préparant la première de ce matériel le 28 mai via des services de streaming premium. .

Sur «Reprise», son dix-huitième album, Moby s’est associé au Budapest Art Orchestra, mettant en vedette une foule d’artistes invités tels que Kris Kristofferson, Mark Lanegan, Gregory Porter et Skylar Gray, qui l’aideront à interpréter certaines des chansons les plus chaudes. emblématique de sa carrière.