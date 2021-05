« Moving to Heaven », la saison 2 aura-t-elle sur Netflix?

Réalisé par Kim Sung-ho, « Move to Heaven » est une série coréenne de Netflix Basé sur le livre « Things Left Behind » de Kim Sae-byul, et raconte l’histoire d’un jeune homme avec Asperger et son ex-oncle qui font des nettoyages médico-légaux, c’est-à-dire qu’ils sont chargés d’organiser les objets laissés par les gens qui sont morts.

Geu Roo et son oncle Jo Sang Goo commencent à découvrir les histoires inédites des personnes décédées et de leurs familles qui les amènent à être en contact avec diverses émotions et sentiments.

Les dix épisodes de la première saison de « Aller au paradis« Avec Lee Je-hoon, Tang Jun-sang, Hong Seung-hee, Choi Soo young, Lee Jae-wook, Ji Jin-hee et Lim Won-hee, a été créée en Netflix seulement le vendredi 14 mai, mais les utilisateurs du service demandent déjà un deuxième versement.

« MOVING TO HEAVEN » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Jusqu’à présent, ni les showrunners ni Netflix Ils n’ont fait aucun commentaire sur le renouvellement de la fiction coréenne, mais d’après les regards du dernier chapitre, il est possible que l’histoire de Geu Roo et de son oncle Jo Sang Goo se poursuive dans une deuxième saison.

À la fin de la première tranche de « Aller au paradisJoo Young parvient à échapper aux forces de l’ordre, il est donc probable qu’elle veuille se venger de la chute de son empire. Geu Roo et Jo Sang Goo en danger?

En outre, il est révélé que Na Mu a le béguin pour Geu Roo, quelque chose qui pourrait être développé dans les prochains épisodes de la série. Netflix.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public. Bien que vous ne partagiez pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’un programme.

Les drames typiquement coréens n’ont qu’une saison, seules certaines séries se terminent en suspens ou gardent une fenêtre ouverte pour la saison suivante.

QUAND LA SAISON 2 «MOVING TO HEAVEN» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Aller au paradis« Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.