Mise à jour 14.1.1 pour Nintendo Switch : plus de mots verrouillés pour une coexistence pacifique

Le nouveau Mise à jour du système dans la version 14.1.1 est sorti le 18 avril 2022 sur Nintendo Switch. En fait, juste une mise à jour pour le la stabilitémais bien connu datamineur a tweeté quelques informations à ce sujet : C’est à propos d’eux Mettre à jour les mots interdits sur le Commutateur Nintendo.

Plus qu’une simple mise à jour de stabilité

Selon Nintendo, la dernière mise à jour logicielle pour la Nintendo Switch devrait être la version générale stabilité du système et le expérience utilisateur améliorer. Les notes de mise à jour ne révèlent pas beaucoup plus de détails, mais il y en aurait plus derrière la mise à jour.

Selon le dataminer connu pour les leaks Dôme à l’avoine est devenu avec la mise à jour logicielle 14.1.1 également le Mettre la Nintendo Switch sur liste noire mis à jour.

[Nintendo Switch Firmware Update] La version 14.1.1 est sortie. Les notes de mise à jour officielles indiquent la «stabilité» comme seul changement. Le navigateur Web interne a été mis à jour (éventuellement des correctifs de sécurité ?) Et la liste des mots interdits a été mise à jour. – OatmealDome (@OatmealDome) 19 avril 2022

Cela signifie que mots sélectionnés verrouillés sur la console et ne peut donc pas être utilisé – à la fois pour les noms d’utilisateur et dans le chat.

Entre autres choses, l’accent est mis sur Prévention du harcèlement sexuelcar la phrase trop familière « sendnudes » a été bloquée pour toutes les langues sur le Switch.

Exclusivement pour le langue japonaise De plus, diverses phrases contenant le mot « mort » ont été bloquées. Dans le tweet, OatmealDome donne l’impression que ce changement ne concerne que japonais en katakana (caractères syllabiques) s’appliquent.

[Nintendo Switch Firmware Update] La version 14.1.1 a mis à jour la liste des mots interdits pour ajouter les éléments suivants : – « sendnudes » pour toutes les langues

– diverses phrases impliquant la mort en katakana (commençant par シンデ〜) pour le japonais – OatmealDome (@OatmealDome) 19 avril 2022

Qu’il s’agisse d’un général précaution ou si la liste noire est due à un ou plusieurs incidents devait être mis à jour n’est pas clair.

Filtre linguistique ou censure ?

Il y en a un pour chaque réseau social propres lignes directrices pour traiter les uns avec les autres. Ainsi avait Nintendo dans ce cas, simplement les directives de la communauté, Playstation l’appelle avec honneur le Code de Conduite Communautaire et à Xbox ce sont les normes communautaires.

Tous impliquent au sens large, tout le monde sur la plateforme respectueux et raisonnable Devrait se comporter.

Afin d’assurer le respect de l’autre souhaité et le respect des consignes et ainsi protéger les utilisateurs d’insultes ou de discriminations, sur de nombreuses consoles filtre de langue intégré.

Malheureusement ils sont listes avec des mots interdits pas si facile à voir. Il est donc difficile de dire dans quelle mesure seules les directives communautaires applicables sont appliquées ou si les filtres peuvent également bloquer d’autres domaines.

Comme nous pouvons le voir sur le tweet d’OatmealDome, Nintendo se soucie vraiment de la communauté ici et essaie Interdire la haine, le harcèlement et la violence de la plateforme et adapté aux enfants rester.

Cela est certainement vrai pour les autres communautés de joueurs également.

Cependant, il serait souhaitable que communiqué de manière transparente pourrait devenir quels mots et domaines être bloqué sur les plates-formes respectives afin que nous ne le découvrions pas d’abord via des dataminers comme OatmealDome.

