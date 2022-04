Jensen Ackles dit que Jared Padalecki est « chanceux d’être en vie » après un accident de voiture

Au cours du week-end, Jensen Ackles a révélé que son ancienne co-vedette de Supernatural Jared Padalecki se remettait après son implication dans « un très grave accident de voiture ». Internet a été inondé de messages de soutien et de vœux après qu’il a été révélé que le Marcheur star était sur le siège passager d’une voiture qui a été impliquée dans un horrible accident qui a laissé l’infirmière de 39 ans blessée à la maison. Ackles apparaissait à un Surnaturel convention de fans le week-end et a révélé les détails lorsque Padalecki n’est pas apparu avec lui lors de l’événement.

S’adressant à la foule sans son ancienne co-star, Ackles a déclaré :

« Mon pote me manque. Il envoie son amour. Je lui ai parlé hier et il est triste de ne pas pouvoir être ici. Il a eu un très grave accident de voiture. Il ne conduisait pas. Il était sur le siège passager, et il a de la chance d’être en vie. Cet airbag emballe un coup de poing. Il dit: « J’ai l’impression d’avoir fait 12 rounds avec [Mike] Tyson. Mais il va bien et il bouge. Mais ouais, [it was a] vraiment, vraiment grave accident de voiture. Gardez-le simplement dans vos pensées, envoyez-lui un peu d’amour si vous avez une chance sur les réseaux sociaux et il sera bientôt de retour avec nous.

Padalecki lui-même avait prévenu les fans qu’il ne pourrait pas assister à l’événement via tweet jeudi, mais il n’a donné aucun détail sur la raison exacte pour laquelle il ne serait pas présent. Son tweet disait simplement : « Hey #SpnFamily ! Désolé de vous manquer à New York [sic] Cette fin de semaine. Merci à vous et à la #WalkerFamily pour tout l’amour et le soutien. J’ai hâte de vous revoir.

Ackles a révélé que même si l'accident était grave, il n'y avait eu aucun décès et il était simplement époustouflé que Padalecki n'était pas à l'hôpital et pouvait être à la maison en convalescence. Dans l'ensemble, il semble que, comme l'a dit Ackles, il a eu beaucoup de chance et nous nous joignons à ses fans pour lui souhaiter un prompt rétablissement.





Jared Padalecki sera le producteur exécutif de la série Walker Prequel





La CW

Bien qu’il ne soit pas impliqué dans Les Winchesterla série préquelle de Surnaturel, Jared Padalecki participera à l’émission actuellement sous le titre de Marcheur : Indépendancequi est une préquelle de sa propre émission, Marcheur. Bien que la série n’ait pas encore reçu de commande officielle de The CW, Padalecki a déjà taquiné ce à quoi les fans de Walker peuvent s’attendre.

« Il y a tellement d’espace [for story]. Alors félicitations à Anna et Seamus et à la bande pour avoir eu cette idée géniale. Avec la préquelle, nous [see] comment les Walker sont devenus les Walker, comment les Davidson sont devenus les Davidson et comment ils sont devenus notre version des Hatfield et McCoy… nous remontons au 19e siècle pour rencontrer le premier Walker qui se présente à [Texas] et voyez son voyage pour tracer son propre chemin.

Saison 2 de Marcheur se terminera dans les prochaines semaines, mais a déjà été commandé pour une troisième saison.





