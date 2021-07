L’anniversaire de Vin Diesel ! On se souvient du début surprenant de sa carrière

Vin Diesel est en fête ! L’acteur fête ses 54 ans et on retiendra ici sa carrière, mais surtout la première incursion de l’interprète dans le monde de Hollywood. Il y a de la place pour la surprise et la nostalgie. Tout le monde sait que Diesel a atteint son maximum de popularité grâce à son personnage dominic Toretto de la saga Rapides et furieux. Mais l’action n’est pas le seul genre où ce Californien se démarque…

En 1990, le film est sorti Réveils, basé sur l’autobiographie de Oliver met à sac, qui raconte l’histoire vraie d’une découverte scientifique : l’utilisation de la L-Dopa pour traiter les patients catatoniques. Les stars de cinéma Robin Williams en tant que Dr Malcolm Sayer et Robert De Niro en tant que son patient Leonard Lowe. vin Diesel a une participation minime dans ce film qui ne connaît rien des coups, des explosions et des poursuites.

Joyeux anniversaire Vin Diesel !







Le chemin de l’acteur à Hollywood ne serait pas facile. 4 ans ont passé pour que je participe à nouveau à un projet. Dans ce cas, c’est un film très personnel : Multi-Facial. Écrit, réalisé et mettant en vedette lui-même. Le film était si surprenant qu’il a été sélectionné pour le festival du film de Cannes. Reconnaissance totale ! Plus tard Steven Spielberg l’a sélectionné pour son film Sauver le soldat Ryan. Rien ne serait plus jamais pareil pour l’acteur.

Puis viendraient des papiers comme celui de Toretto, Riddick, le film Les Fils de la Mafia et bien plus encore. Le succès qu’il a obtenu avec la saga Rapides et furieux cela voulait dire vin Diesel accumuler un patrimoine de plus de 225 millions de dollars.

Vous avez sûrement été surpris d’apprendre que vin Diesel agi avec des personnages comme Robert De Niro et Robin Williams ou rappelez-vous qu’il a été dirigé par Steven Spielberg. Aussi que c’est lui-même qui a lancé sa carrière avec le film Multi-Facial. vin Diesel Il n’a jamais abandonné et la confiance qu’il avait, ajoutée à son talent, fait de lui l’un des interprètes les plus reconnus aujourd’hui.