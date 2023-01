Merlina : la série de Tim Burton aura une deuxième saison sur Netflix

la plateforme de streaming Netflix vient de renouveler la série »Merlin » pour une deuxième saison. A travers une vidéo, on peut entendre Merlina Addams, interprétée par Jenna Ortegaremerciant les téléspectateurs pour l’excellent accueil réservé au spin-off de « Los Locos Addams ».

« C’était incroyable de créer une émission qui s’est connectée avec des gens du monde entier », ont déclaré les co-showrunners et créateurs de la série. Alfred Gough Oui des milliers de milliers c’est une déclaration. « Ravi de poursuivre le voyage tortueux de Merlina dans la saison deux. »

Ils ont poursuivi en disant: » Nous avons hâte de plonger tête première dans une autre saison et d’explorer le monde farfelu et effrayant de Nevermore. Nous devons juste nous assurer que Merlina n’a pas d’abord vidé la piscine. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi Merlina Addams ne cligne pas des yeux dans la nouvelle série Netflix







Avant le renouvellement de l’émission pour une deuxième saison, les rapports indiquaient que l’annonce serait faite au début de 2023. Gough et Millar avaient déjà donné un aperçu du scénario possible qui se déroulerait au cours de la deuxième saison.

»Merlina » est une série Netflix réalisée par Tim Burton qui suit la fille de la famille Addams à l’époque où elle était étudiante à la Nevermore Academy. Avec un total de huit épisodes, nous voyons Merlina apprendre à utiliser ses capacités psychiques pour arrêter une série de meurtres qui terrorisent la ville de Jéricho.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Merlina : films auxquels Christina Ricci a participé en dehors de Los Locos Addams

Depuis sa première en novembre dernier, » Merlina » a recueilli de nombreuses critiques positives, de nombreux fans et critiques applaudissant la représentation du personnage par Ortega. La série est devenue la deuxième plus grande première de Netflix dans l’histoire, accumulant plus de 6 milliards de minutes regardées au cours de sa première semaine.

Les créateurs ont également discuté du développement des autres membres de la famille Addams, notamment de la relation de Merlina avec sa mère, Morticia Addams, jouée dans la série Netflix par Catherine Zeta Jones.

»Merlina » a sa première saison disponible sur le catalogue Netflix. La saison 2 n’a pas encore de date de sortie.