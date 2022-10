The Lost Boys 2 & The Goonies 2 toujours sur la wishlist de Corey Feldman

L’icône du cinéma des années 80, Corey Feldman, a déclaré son soutien aux suites héritées des deux Les Goonies et Les garçons perdus. Mettant en vedette deux de ses personnages les plus aimés, Feldman a confirmé à Comicbook.com qu’il est toujours d’accord pour faire les deux, tant qu’ils sont faits « dans le bon sens ».





« Je veux dire, nous avons fait Lost Boys. Nous avons fait quelques suites. J’aimerais toujours en faire une dernière qui soit bien faite, avec un gros budget et toute la distribution. Nous sommes très reconnaissants que les gens aiment toujours le film, que les gens se souviennent encore du film, et maintenant il obtient cette réédition, donc c’est à nouveau frais et amusant.

Sorti en 1987, Les garçons perdus suit Michael et Sam, qui déménagent dans une petite ville de Californie avec leur mère. Bientôt, les deux garçons sont aspirés dans le monde mystérieux et dangereux des motards, des vampires et des chasseurs de vampires. Feldman joue dans la précieuse sortie de vampire en tant qu’Edgar Frog, la moitié d’une paire de frères qui travaillent comme chasseurs de vampires autoproclamés. La franchise a en effet depuis engendré plusieurs suites, celles de 2008 Garçons perdus : la tribu et Garçons perdus : la soif, qui présentent tous deux un retour de Feldman. Malgré ces suivis, Feldman a toujours le sentiment que Les garçons perdus a besoin d’une aventure de plus pour conclure la série.

Alors que Les garçons perdus finale reste dans la tête de Feldman, l’acteur veut vraiment faire une suite héritée de son autre hit des années 80, Les Goonies – même s’il n’est pas convaincu Goonies 2 n’arrivera jamais réellement.

« Cela dit, je veux toujours faire une suite à Goonies. Je ne sais pas si cela arrivera jamais – surtout avec le départ de Donner, c’est une chose triste. Mais toutes les quelques années, il semble qu’il y ait une nouvelle idée dans le pipeline et Warner Bros. est sur le point d’appuyer sur le bouton, puis tout s’effondre. Alors qui sait ? Peut-être qu’un jour cela arrivera, peut-être pas. »

Les Goonies 2 Doit être abordé de la même manière que Top Gun : Maverick

Sorti en 1985 et réalisé par Richard Donner, Les Goonies suit un groupe d’enfants qui vivent dans le quartier « Goon Docks » d’Astoria, Oregon. Ils doivent s’unir pour tenter de sauver leurs maisons de la saisie et, ce faisant, découvrir une ancienne carte au trésor qui les emmène dans une aventure pour déterrer la fortune perdue depuis longtemps de One-Eyed Willy, un pirate légendaire du XVIIe siècle.

Des rumeurs concernant une suite du favori de l’enfance circulent depuis un certain temps, et bien que rien ne se soit encore matérialisé, l’émergence de suites héritées et le récent succès de Top Gun : Maverickont Corey Feldman pensant qu’il pourrait enfin obtenir le feu vert.

« Tu veux dire une suite ? Tu ne veux pas de remake, parce que c’est ce qu’ils ont fait avec Ghostbusters avec les filles. Non, non, non. Tu veux comme une suite de Top Gun, n’est-ce pas ? Ils l’ont bien fait avec Top Gun. » l’acteur a récemment déclaré.

En attendant une vraie suite, Goonies les fans auront bientôt droit à plus Goonies– trésor lié avec l’aimable autorisation de Disney +. La plateforme de streaming devrait publier le Goonies-projet centré, Notre tempsqui suit un groupe de jeunes cinéastes en herbe qui tentent de refaire le film bien-aimé de Richard Donner avec un budget restreint.