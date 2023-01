Sky Rojo saison 3 : tout ce que l’on sait sur le retour de Lali Esposito sur Netflix

Netflix

La série est restée au sommet des plus vues sur Netflix dans le monde depuis sa première en 2021.

© Netflix, Ciel rougeLali Esposito revient sur Netflix pour Sky Rojo dans sa troisième saison

La troisième saison de Ciel rouge est sur le point d’être libéré et il semble que ce sera le dernier épisode de l’histoire créée par Alex Pina Oui Esther Martínez Lobatomais aussi marque le retour de Lali Esposito sur Netflix et promesses les débuts d’acteur du chanteur et producteur portoricain Rauw Alejandro. Selon la plateforme de streaming : « Coral, Gina et Wendy ont pu commencer une nouvelle vie et trouver l’amour à Almería. Mais tant que Roméo aura soif de vengeance, ladite paix ne durera pas.« .

La bande-annonce de la troisième saison nous rappelle que, Après avoir volé quatre millions d’euros à leur proxénète pour passer du travail de nuit à profiter de la vie, nos trois protagonistes vont être tirés de leur monde de paix pour affronter le passé avec un peu plus de violence.Bien que tout indique que pour la dernière fois, ils sont prêts à le tuer… Roméo, afin de tout laisser derrière eux une fois pour toutes.

« Un paisible jour de pêche en mer, loin de toute la douleur qu’ils ont subie, ils voient les deux tueurs à gages réapparaître à l’horizon, en haute mer, et comprennent soudain que leur victoire n’est qu’un triomphe partiel. Vous pouvez ressusciter. Vous pouvez changer votre vie, mais vous ne pouvez pas oublier d’où vous venez. Parce que le jour où vous le ferez, le passé réapparaîtra à votre porte.», avance Netflix. Selon la plateforme, Sky Red saison 3 aura huit épisodes et commencera six mois après la dernière bataille.

+ Quand la troisième saison de Sky Rojo est-elle diffusée sur Netflix ?

Le troisième épisode de l’histoire avec Lali Espósito (Buenos Aires, 1991) arrivera ce 13 janvier 2023. Pour ce chapitre, nous reviendrons sur Veronica Sanchez comme corailun Lali Esposito comme Wendy Déjà Yany Prado comme Gina. Tellement Asier Etxeandia et Miguel Ángel Silvestre répéteront Roméo et Moïse, respectivement. Bien qu’il ne soit pas confirmé, le retour des personnages secondaires des deux saisons précédentes est attendu et des flashbacks de Christian, incarné par Enric Auquer, ne sont pas à exclure.

A travers les réseaux sociaux, Lali a commenté que « cette histoire devient épicée » et le chanteur a également confirmé que Rauw Alejandro serait au casting de la troisième saison. Autre nouveauté, l’arrivée de l’actrice espagnole Catalina Sopelanaqui a travaillé sur des projets tels que Le voisin, tu baises et tu danses, modèle 77 et inhibé, entre autres. Depuis son lancement en 2021, la série figure dans le top 10 des productions les plus regardées de la plateforme dans le monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?