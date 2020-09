Menacée par un incendie en Californie: l’armée sauve 200 campeurs avec des hélicoptères

Un feu de forêt emprisonne un terrain de camping en Californie pour plus de 200 personnes. Après tout, l’armée vient à la rescousse depuis les airs. Les feux de brousse commencent particulièrement tôt et particulièrement violemment cette année – le danger reste élevé pour une grande partie de l’État.

Un feu de forêt qui se propage rapidement dans l’État américain de Californie a piégé de nombreux campeurs et vacanciers. Plus de 200 personnes ont été secourues à l’aide d’hélicoptères militaires, a annoncé le shérif du comté de Madera. En conséquence, 20 blessés ont été transportés dans des hôpitaux. L’opération de sauvetage au réservoir de Mammoth Pool est maintenant terminée.

Les campeurs sauvés. (Photo: AP)

Dimanche, les flammes du soi-disant “Creek Fire” s’étaient déjà propagées sur environ 150 kilomètres carrés dans un parc national de la Sierra Nevada au sud-est de San Francisco. Un camping au réservoir de Mammoth Pool a été coupé de la zone car sa route d’accès n’était plus praticable en raison de l’incendie. Selon les pompiers, l’incendie de la forêt nationale de la Sierra a menacé jusqu’à 3 000 maisons. L’évacuation a été ordonnée pour plusieurs endroits. La cause de l’incendie n’était pas claire au départ. L’incendie s’est déclaré vendredi soir – juste avant un long week-end aux États-Unis que beaucoup utilisent pour des excursions. Ce lundi est un jour férié aux États-Unis.

Dans toute la Californie, selon un rapport des pompiers, plus de 14 800 services d’urgence étaient récemment occupés à contenir 23 incendies majeurs. Plus de 900 incendies se sont déclarés depuis les coups de foudre qui ont déclenché les premiers incendies à la mi-août, a-t-il indiqué. Un bon 6 000 kilomètres carrés de terrain avait brûlé. C’est plus du double de la superficie du Luxembourg. Au moins 8 personnes sont décédées à ce jour. Près de 3 300 bâtiments auraient été détruits.

Les pompiers ont appelé les habitants des régions touchées de l’État à passer le moins de temps possible à l’extérieur en raison de la hausse des températures pendant ce long week-end de vacances. Il a été averti des températures allant jusqu’à 100 degrés Fahrenheit (37,7 degrés Celsius). Dans les conditions météorologiques actuelles, de nouveaux incendies pourraient facilement se déclencher.

En Californie, l’État américain le plus peuplé avec environ 40 millions d’habitants, de graves incendies de brousse et de forêt se produisent à maintes reprises. Cependant, ceux-ci n’apparaissent généralement qu’en automne. Le nord de la Californie a été capturé particulièrement tôt cette année. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence à la mi-août en raison des “incendies de forêt historiques”.