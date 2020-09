Hamilton puni, Vettel absent: Gasly remporte une incroyable course de F1 à Monza

Le Grand Prix d’Italie est une course historique de Formule 1. La victoire a été remportée de façon sensationnelle par Pierre Gasly dans l’AlphaTauri, qui a repoussé l’attaque du pilote McLaren Carlos Sainz. Ferrari connaît une débâcle, Hamilton n’a aucune chance après un penalty.

Le Français Pierre Gasly dans l’AlphaTauri a remporté le Grand Prix d’Italie à Monza et a ainsi assuré une journée historique en Formule 1. 146 victoires consécutives ont été remportées auparavant par Mercedes, Ferrari ou Red Bull, après sept ans et demi, Gasly a maintenant mis fin à cette série des trois grands. Le fait que le podium soit composé du premier vainqueur Gasly, du pilote McLaren Carlos Sainz et de Lance Stroll à Racing Point n’est rien de moins qu’une sensation – qui n’a été rendue possible que par des circonstances curieuses.

“Incroyable, je ne sais pas encore si je vais m’en rendre compte. C’était une course tellement folle”, balbutie Gasly, qui remporte un Grand Prix de France pour la première fois depuis Olivier Panis à Monaco en 1996. “Je ne m’entends pas encore vraiment, je n’ai pas de mots.” Son équipe au stand sifflait sur les règles de la distance à l’heure de la victoire. Sous le nom de Toro Rosso, l’équipe avait déjà remporté une victoire sensationnelle à Monza en 2008 – grâce à un certain Sebastian Vettel, qui était à l’époque le plus jeune pilote à avoir remporté une course de Formule 1.

Le champion du monde Lewis Hamilton semblait initialement flotter sur son 90e succès en Formule 1 avant de se rendre aux stands au feu rouge pour changer de pneus après l’élimination du pilote Haas Kevin Magnussen. Même après la septième place, le leader du championnat avec 164 points a reçu une pénalité stop-and-go de dix secondes devant son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas (117) et le pilote Red Bull Max Verstappen (110) – et s’est retrouvé 29 tours sur 53 après le redémarrage en toute fin de peloton à nouveau.

La série des meilleures équipes se rompt après plus de sept ans

Après tout, Hamilton a profité des erreurs commises par ses adversaires. Bottas a envahi au début et est passé de deux à six, où il est resté longtemps coincé. Au final, le Finlandais a terminé cinquième. Verstappen a dû garer sa voiture. En revanche, Gasly, qui a défendu son avance contre Sainz après la reprise, était complètement différent.

Le Finlandais Kimi Räikkönen était le dernier vainqueur le 17 mars 2013 à Melbourne à ne pas avoir piloté pour l’une des trois meilleures équipes, il y a 146 courses. Le poleman Hamilton, qui a réalisé samedi le tour le plus rapide de l’histoire de la Formule 1 lors des qualifications avec une moyenne de 264,362 km / h, est parti parfaitement au départ et s’est rapidement retiré – puis les événements se sont déroulés.

La Ferrari de Vettel a subi des dommages aux freins au sixième tour, et le week-end complètement foiré pour la Heppenheimer a pris une triste fin. “La ligne a explosé. Je n’ai plus de pédale de frein”, a répondu par radio le joueur de 33 ans. Un peu plus tard, Vettel a éteint le SF1000 et s’est d’abord enfui dans la cabine de son chauffeur dans le camping-car Ferrari avant de pratiquer l’humour de potence sur les microphones de la télévision.

Vettel a démissionné

“Je ne sais pas quoi faire ensuite. Pire encore cette année, mais que dois-je faire?”, A déclaré le joueur de 33 ans. Il a depuis longtemps perdu confiance dans les premières positions – d’autant plus qu’il n’y avait pratiquement rien dans la mauvaise construction de la SF1000 à partir de la position de départ 17 de toute façon: “C’est juste ennuyeux. Il ne reste plus qu’à continuer. Mais la baisse a été ratée, ce qui sera difficile pour cette année. Nous serons dans le simulateur mardi – au moins ça durera. ”

La deuxième Ferrari n’a pas fini non plus, Charles Leclerc a volé méchamment dans sa voiture instable dans la Parabolica au 25e tour et a déclenché une pause de près de 30 minutes. Leclerc n’a pas été blessé, mais la Scuderia correctement plumée est restée sans points au Grand Prix d’Italie pour la première fois en 15 ans.

“C’est le pire résultat d’un week-end foiré”, a déclaré le patron de l’équipe Ferrari Mattia Binotto: “Nous devons regarder devant nous. Spa et Monza ont probablement été les pires courses pour nous.” Cela se poursuivra dans une semaine lorsque la Scuderia organisera non seulement un autre match à domicile au Mugello, mais jouera également en tant qu’hôte de la Formule 1. Il s’agit de la 1000e course de F1 pour Ferrari et se déroule sur la propre piste de l’entreprise.