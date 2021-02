Mass Effect Legendary Edition: toutes les différences par rapport à la trilogie originale

Avec le Édition légendaire de Mass Effect nous obtenons une version raffinée de la trilogie emblématique « Mass Effect ». Le remaster comprend les deux Effet de masse 1, Effet de masse 2 et Effet de masse 3 aussi bien que plus de 40 DLC associés y compris des extensions d’histoire, des ensembles d’armures et d’armes ainsi que des tenues alternatives.

Mais quoi de neuf dans l’édition légendaire de toute façon? Nous vous parlerons des changements et des innovations de la prochaine collection de jeux et vous donnerons un aperçu des mises à niveau à venir.

C’est nouveau dans l’édition légendaire de Mass Effect

Tout d’abord: les ajustements couvrent différents domaines de la série de jeux, mais font toujours partie d’un remaster et non d’un remake. Le moteur reste le même, tout comme l’histoire et le gameplay général.

Néanmoins, divers ajustements ont été apportés qui devraient plaire à la fois aux nouveaux arrivants et aux anciennes mains « Mass Effect ». Notamment la première partie ME est devenu un modernisation soumis. Vous pouvez lire les changements les plus importants ici.

Modifications du gameplay

De nombreux ajustements de jeu affectent la partie 1 de la série ME, mais les autres ramifications et le DLC bénéficient également du remaster:

Support de visée amélioré

Équilibrer toutes les armes, en particulier dans ME1

Lever les restrictions d’armes basées sur les classes sans pénalités

HUD modernisé, repositionné et réduit

Contrôles améliorés, en particulier dans ME1

IA améliorée

Correction de bugs pour l’animation, la caméra, l’entrée et plus

Mako plus facile à contrôler avec une réponse améliorée

Le gameplay subit des changements qui devraient rendre tous les jeux plus modernes, en particulier ME1. © BioWare / EA

Changements à l’histoire

Comme annoncé précédemment, l’histoire du jeu sera améliorée par l’édition légendaire ne changez pas. Cependant, la fin de la coupe étendue est maintenant la fin officielle et canonique de toute la trilogie. Le choix de la fin originale est ne pas plus est possible.

Modifications du personnage

Cette partie est à prendre à la lettre, car les trois jeux sont désormais disponibles éditeur de caractères universel auquel BioWare a ajouté de nouveaux tons de peau, coiffures et maquillage, entre autres.

Commandant Shepard: De plus, la Shepard standard féminine sera jouable dans les trois parties, qui n’était auparavant disponible que dans « Mass Effect 3 ». En bref: Vous pouvez maintenant utiliser toute la trilogie avec le même Femme–Shepard jouer.

Modifications des graphiques et des performances

Bien sûr, les améliorations graphiques de « Mass Effect: Legendary Edition » sont particulièrement frappantes. Ceux-ci peuvent être assez bien résumés dans les points suivants:

4K et HDR sur PC et consoles

60 ips sur PS4 Pro, PS5, Xbox One X et Xbox Series X / S

Fréquence d’images illimitée sur PC

Prise en charge 21: 9 pour PC

Prise en charge de DirectX 11 sur PC

Performance améliorée

Temps de chargement plus rapides avec la possibilité de sauter l’ascenseur de chargement ME1

Modèles de personnages révisés

Textures plus nettes et plus haute résolution

Intégration de la fumée et de l’éclairage d’ambiance

Nouvelles options graphiques telles que la profondeur de champ ou l’anti-crénelage

Amélioration des shaders et divers effets visuels

En termes de graphismes, la trilogie a été mise à niveau avec le remaster – et est vraiment impressionnante. © BioWare / EA

Le nouveau lanceur de jeu

Le « Mass Effect: Legendary Edition » en contient même un tout nouveau lanceur prêt, à partir duquel les trois jeux peuvent être démarrés. Vous reviendrez également sur ce lanceur lorsque vous aurez terminé l’un des jeux, car les titres restent des jeux existants indépendamment.

Pour les joueurs qui Versions Xbox il y a aussi la possibilité de Supprimer des jeuxs’il n’y a pas assez d’espace de stockage disponible pour les trois jeux.

Qu’en est-il de l’optimisation nouvelle génération?

L’édition légendaire sera jouable sur PS5 et Xbox Series X / S, des optimisations spéciales sont pour Relâchez le 14 mai 2021 mais pas encore planifié. BioWare aimerait continuer à travailler sur la version pour les consoles de nouvelle génération, afin que d’autres fonctionnalités telles que le contrôleur DualSense ou Quick Resume puissent être prises en charge à l’avenir.

Y aura-t-il du multijoueur?

Malheureusement non. Apparemment, le retour du multijoueur aurait Trop d’effort coût, donc les développeurs ont décidé contre le mode multijoueur de « Mass Effect 3 ».

Même si le Préparation galactique a servi un but narratif et a influencé la fin du jeu, vous pouvez équilibrer le tout dans le remaster avec le fil narratif de l’histoire principale de telle sorte que le manque de multijoueur ne soit pas perceptible.