« Marvel Avengers » révèle de nouveaux détails sur Hawkeye

Les fans sont excité pour enfin mettre la main sur le prochain héros jouable de «Marvel’s Avengers», Clint Barton, alias Hawkeye, et bien que nous devions encore attendre un peu plus longtemps pour que cela se produise, nous avons eu plus de détails sur l’archer grâce au développeur Crystal Dynamics.

« Clint balance même ses épées différemment de Kate » – Mises à jour des Avengers de Marvel (@PlayAvenger)

29 janvier 2021





Nous n’avons vu aucune nouvelle séquence, mais nous avons eu une meilleure idée de la façon dont cela va jouer avec Clint, et plus important encore, en quoi il différera de Le héros précédent, Kate Bishop, commence par un arsenal d’arcs, de flèches et d’épées.

Clint et Kate ont des épées, mais selon les développeurs, les différences seront immédiatement remarquées, car Clint a même brandi son épée différemment de Kate. Il a aussi différentes compétences et bien sûr, différents héros à utiliser dans le jeu, et votre voyage sera différent car Kate il peut téléporter Oui Clint n’a pas une telle capacité.

«Marvel Avengers» est une interprétation unique de ces super-héros emblématiques, y compris le Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow et Thor, Cette histoire axée sur les personnages célèbre le véritable héroïsme et l’humanité de merveille dans une campagne de mission cinématographique pour un acteur et coopératives.

Marvel Avengers est maintenant disponible en PS4, Xbox One et PC.