Le nouveau "Génération 9" Pokémon arrivera en 2022?

La date de sortie de Pokémon Legends: Arceus a des fans qui parlent du lancement éventuel d’une nouvelle génération de jeux Pokémon en 2022.

Plus tôt dans la journée, The Pokémon Company a annoncé qu’elle publierait Pokémon Legends: Arceus le 22 janvier 2022. L’annonce a été une surprise pour plusieurs raisons, pas seulement parce que le jeu sortira un peu plus de ces mois après la sortie de Pokémon Diamant brillant et Perle brillante.

Il existe des preuves qu’un jeu Pokemon de génération 9 pourrait être lancé en 2022. Jeu habituel (le développeur de la principale série de jeux Pokémon) dispose de deux équipes de développement.

Alors que l’un est censé travailler sur Pokémon Legends: Arceus, l’autre ne fonctionne PAS sur Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl car ces jeux sont développés par un tiers.

Suivant la tradition de chaque nouvelle génération de Pokémon sortant tous les 3 ans, nous nous attendons sans aucun doute au lancement d’une nouvelle génération de jeux Pokémon en 2022.

Alors que les fans spéculent sur l’avenir de la franchise Pokémon, nous devons également garder à l’esprit que nous aurons deux jeux Pokémon dans une période de 3 mois.