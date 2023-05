Marathon : Bungie annonce un nouveau jeu de tir de science-fiction

Marathon est le premier tout nouveau jeu qui Créateur de jeux Bungie annoncé depuis longtemps. Il n’a pas été facile pour les développeurs de ne pas parler de leur nouveau projet plus tôt. Lors d’une réunion de questions-réponses, le manager Scott Taylor et le directeur du jeu Christopher Barett ont répondu aux questions sur le nouveau jeu de tir PvP futuriste.

En plus de cela, il y avait un petit teaser sur Marathon…

Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube. En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Dans les années 90 y a-t-il déjà eu un « marathon », pour être précis trilogie. Aussi un jeu de tir Bungie qui se déroule dans le futur et qui rappelle visuellement les premiers jours de « Doom » à première vue.

Le nouveau « Marathon » est destiné à attirer de nouveaux joueurs, ainsi que des connaisseurs du classique inspirer également. Il n’est donc pas nécessaire de connaître le jeu de basemais il y aura des références et des moments de reconnaissance.

« Nous avons un grand respect pour les jeux Marathon originaux et avons voulu les honorer dès le début, en particulier la mythologie, l’histoire et les thèmes du monde. En même temps, notre vision de ce jeu est aussi quelque chose de nouveau. Ce n’est pas une suite directe de l’original, mais quelque chose qui appartient certainement au même univers et ressemble à un jeu Bungie. »