Une adolescente du Texas née en prison termine le lycée 3e de sa classe et reçoit une bourse complète à Harvard

Une jeune femme du comté de Montgomery au Texas a récemment obtenu son diplôme de Conroe High School troisième de sa classe et se prépare maintenant à s’inscrire à l’Université de Harvard à l’automne.

Sky Castner, 18 ans, a connu des débuts difficiles et humbles et a atteint le sommet avec l’aide de sa communauté au point où elle a reçu l’aide d’un professeur de l’Université de Boston pour rédiger une candidature universitaire stellaire à l’école Ivy League qu’elle va bientôt fréquenter. .

La première ligne de sa candidature à l’Université de Harvard indique « Je suis née en prison ».

« Il m’a aidée à raconter mon histoire de la meilleure façon possible », a-t-elle déclaré, faisant référence au professeur qui l’a aidée à rédiger sa candidature à l’université.

Castner, qui avait initialement raconté son histoire à la Chronique de Houston, est née dans la prison du comté de Galveston – sa mère était emprisonnée à l’époque. Son père finira par la récupérer à la prison du comté et l’élèvera comme un père célibataire.

Mais ces personnages n’étaient pas les seuls modèles importants que Castner avait pour la guider tout au long du chemin. Elle a également eu l’aide de son mentor, Mona Hamby, qui n’a aucun lien avec Harvard ou son lycée et a en fait rencontré le diplômé à l’école primaire.

Les deux se sont rencontrés à l’école primaire Reaves lorsque le personnel a pensé que la jeune fille conviendrait parfaitement au programme Project Mentor de la DSIC, destiné à montrer un peu plus d’amour aux enfants dans le besoin.

« On m’a donné un papier à son sujet. Son héros était Rosa Parks, sa nourriture préférée était les tacos de Dairy Queen et elle adorait lire. Je pensais que cela ressemblait à une petite fille brillante », a déclaré Hamby au Houston Chronicle. « J’ai encore ce papier aujourd’hui. »

« Elle m’a dit : ‘J’ai été en prison.’ J’ai dit : « Non, ça ne peut pas être vrai » », a poursuivi le mentor. « Je savais que je ne pouvais pas simplement aller déjeuner avec cette enfant une fois par semaine, elle en avait besoin de plus. »

Hamby publie régulièrement des articles sur Castner sur son Instagram et jaillit de toutes les distinctions qu’elle a pu obtenir, y compris son acceptation à l’Université de Harvard.

Mona Hamby affirme que Sky Castner s’était fixé son objectif pour Harvard depuis l’école primaire.

Dans une publication Instagram publiée le 29 avril 2023, Hamby a écrit: «La fille s’est fixé pour objectif d’aller à Harvard à l’école primaire malgré sa naissance dans la pauvreté. A reçu une bourse complète pour assister à Harvard en 2023. »

Mais ce n’était pas le seul message qu’elle a fait sur ses succès. Elle a également un poste pour le moment où Castner a fini de payer sa voiture, ainsi que pour le moment où elle a reçu un prix pour avoir été 5e de sa classe – « Quelle est la prochaine pour cette fille? » De toute évidence, une bourse complète à l’Université de Harvard, et elle était même là pour sa visite du campus.

« Après ce voyage, j’ai vu son amour pour l’école s’intensifier », a déclaré Hamby.

Malgré son éducation difficile, Castner prétend toujours avoir vu la valeur de sa vie avant que Mona n’en fasse partie – tout autant qu’après leur rencontre.

« C’était un environnement très différent de celui dans lequel j’ai grandi et ce n’est pas une mauvaise chose », a déclaré le diplômé de 2023 au Chronicle. « Tout ce que Mona m’a appris était très précieux de la même manière que tout ce que j’ai vécu avant Mona était très précieux. »

Dans une publication de Harvard Class of 2027 sur Instagram, Castner affirme qu’elle s’intéresse à l’étude de la psychologie et de la philosophie et qu’elle envisage de poursuivre une carrière en droit.

« Je suis plus que ravi de fréquenter le Harvard College à l’automne », a écrit l’adolescent. « … J’ai hâte de rencontrer mes camarades de classe, alors n’ayez pas peur de tendre la main! »

