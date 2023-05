Une mère dit à un inconnu dans un avion que c’est de sa faute si son fils a fondu en larmes

Alors qu’un passager regardait un film sur son téléphone lors d’un voyage en avion, il a été surpris par un cri à glacer le sang derrière lui. C’était un enfant qui avait peur du film qu’il regardait.

Partageant son histoire avec le subreddit, r/AmITheA–hole, l’homme de 19 ans a révélé comment il avait été réprimandé par la mère d’un autre passager lors d’un vol récent. Alors qu’il rentrait chez lui pour rendre visite à ses parents, l’homme a décidé de regarder un film sur son téléphone pour passer le temps pendant les six heures de vol.

Lorsqu’un enfant derrière lui a eu peur en regardant son film, une mère lui a crié dessus.

Il regardait le film « Deadpool 2 », qui est classé R pour et présente violence. Une scène particulière représente le personnage principal, divisé en deux, ce qui pourrait être considéré comme graphique et dérangeant — surtout si vous êtes un enfant.

Alors que l’homme regardait cette scène, il a entendu un cri derrière lui. Le cri était étouffé car il portait des écouteurs. « Je sors mes écouteurs et il y a un petit garçon derrière moi qui pleure », a-t-il écrit. « Il s’était positionné de manière à pouvoir regarder mon écran et l’avait vu se déchirer. »

La mère de l’enfant l’a critiqué pour avoir regardé un film inapproprié devant ses enfants.

Bien que l’homme n’ait pas eu conscience de l’enfant derrière lui pendant le vol, sa mère lui a reproché de ne pas être plus conscient de son environnement. « Sa mère s’est fâchée contre moi et a crié que je ne devrais pas regarder ce genre de choses, surtout devant des enfants », a-t-il écrit. « Mais je ne savais pas que quelqu’un me regardait, et ce gamin aurait dû se forcer dans cette position bizarre pour voir l’écran de mon téléphone. »

Il ajoute que l’enfant ne pouvait pas avoir plus de six ans et qu’il ne savait pas si sa mère savait ou non qu’il regardait l’écran de son téléphone à l’avance.

Photo : Odua Images/Shutterstock

Les redditors se sont rangés du côté de l’homme et ont critiqué la mère pour ne pas avoir mieux surveillé son enfant.

« Elle aurait dû surveiller son propre enfant. Elle était heureuse qu’il soit occupé jusqu’à ce que cela se retourne contre lui et décide de rejeter la faute », a commenté un utilisateur. « Si la mère ne veut pas que son enfant regarde les appareils des AUTRES, ELLE doit s’assurer que cela ne se produit pas », a souligné un autre utilisateur.

D’autres utilisateurs ont noté que les avions sont des espaces publics et que les passagers avaient le droit d’utiliser leur téléphone pour regarder des films dessus pendant les vols. Ils ont également souligné que de nombreuses compagnies aériennes proposent des services de streaming contenant des films classés R, il est donc parfaitement acceptable de les regarder dans les avions.

Cependant, il est prudent de dire que cet enfant ne regardera probablement aucun des films Deadpool de si tôt.

Histoires liées de YourTango :

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.