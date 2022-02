C’est nous l’acteur qui veut que son personnage fasse une rechute

in

La production créée par Dan Fogelman touche à sa fin. La sixième saison est déjà en cours et ce sera la dernière pour la fiction qui a vu le jour en 2016.

©IMDBLa série se terminerait en mai.

Quiconque a vu au moins un ou deux épisodes de c’est nous et que vous n’avez pas versé au moins une larme, vous devriez consulter un cardiologue car votre cœur est brisé. La production créée par Dan Fogelman pour CNB touche à sa fin et traverse ce qui sera sa dernière saison, la sixième, qui en Amérique latine peut être vue à travers Étoile+ et les épisodes sortent à quelques jours de la diffusion originale.

Parmi les grands changements que la nouvelle saison de c’est nous était celui de oncle nicky. Interpreté par Griffon Dunneavait déjà montré quelques progrès vers la fin de la cinquième saison, allant rendre visite à ses récents petits-neveux, et maintenant il a surpris les fans non seulement avec les retrouvailles avec sortie mais aussi avec la nouveauté qu’elle n’était pas la mystérieuse chanceuse qu’il avait épousée dans le passé. flash en avant vu dans les émissions précédentes.

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, Dunne Il a reconnu que pour la première fois, il lui était arrivé de rencontrer des gens qui le reconnaissaient dans la rue et il est vraiment heureux du changement de son caractère. Cependant, il semble que griffon n’est pas si à l’aise avec ce nouveau cadeau de la oncle nicky et a parlé aux producteurs pour faire quelque chose à ce sujet et lui présenter de nouveaux « défis » à son personnage dans la série qui est vu par Étoile+.

« Aux producteurs, je dis : ‘c’est génial, j’adore l’arc, mais ne lui faites pas trop plaisir. J’aime avoir des problèmes’ »Souligné Dunne. Ainsi, il a indiqué qu’il allait « aimer » si à un moment donné Nicky rechute à nouveau avec de la drogue ou de l’alcool. « Personne ne veut jouer un personnage qui trouve toujours une place pour se garer »dit en riant l’acteur qui interprète le frère de Jack Pearson.

Le rôle oublié de Griffin Dunne

En plus de son passage par c’est nous et la fierté de pouvoir dire qu’il a travaillé avec l’un des grands du cinéma tel que Martin Scorsese (avec qui il a joué après des heures), Dunne Il a également un film dans son passé que tout le monde a vu mais que peu de gens lui associent. Il s’agit de Mon premier baiseroù Anna Chlumsky et Macaulay Culkin Ils étaient les protagonistes. Là, Dunne se mettre dans la peau de Professeur Bixlerde qui Vada (Chlumski) elle est follement amoureuse.

