Pedro Pascal rejoint Gladiator 2

PASCAL MORABITO Lot de 2 chaises en velours et métal doré - Noir - POLPONA de Pascal MORABITO

La chaise POLPONA offre une silhouette formée par un dossier englobant, une assise bien rembourrée reposant sur un piètement en métal. Cette assise revêt des matières nobles et robustes notamment grâce à son velours très doux et confortable. Son style néo-rétro tend à concilier traditionalisme et modernité grâce à ses lignées épurées et ses formes arrondies. Vendue uniquement par lot de 2 ou 6 chaises de la même couleur. PASCAL MORABITO Cette ligne de meubles dessinée en exclusivité par le grand designer PASCAL MORABITO pour Vente-unique.com, allie esprit contemporain et confort pour venir sublimer votre intérieur. La collection de canapés, de lits boxspring et de mobilier PASCAL MORABITO apporte un soin tout particulier au design des produits en s'inspirant des codes des créations à succès du designer français. Ses créations en parfumerie et bijouterie l'ont rendu célèbre avec notamment le parfum Or Noir et les diamants libres dans ses bijoux. Cette collection pratique et adaptée à la vie quotidienne reprend des couleurs dans l'ère du temps pour vous apporter toujours plus de bonheur chez vous.Caractéristiques Couleur (nuance) : Noir Matière : Velours Composition : 100 % Polyester Piètement : Métal Structure : Contreplaqué Type de lot : Lot de 2 Garnissage de l'assise : Mousse polyuréthane haute résilience Densité assise : 26 kg/m³ Garnissage du dossier : Mousse polyuréthane haute résilience Densité dossier : 22 kg/m³ Utilisation : Intérieur Charge maximale supportée : 120 kgDimensions Longueur (cm) : 52 cm Hauteur : 79 cm Profondeur : 67.5 cm Hauteur d'assise : 48 cm Profondeur d'assise : 45 cm Hauteur du dossier : 31 cmSpécificitésVelours : matière noble et élégante connue pour sa douceur et ses propriétés réchauffantes. C'est un tissu lourd, riche et somptueux privilégié pour la confection de vêtements et de textile depuis des décennies.Polyester : fibre synthétique la plus utilisée au monde car elle présente de nombreux avantages. Le polyester est : résistant facile d'entretien (lavable à l'eau) sa tenue est impeccable et il se chiffonne peu. LivraisonMeuble à monter soi-meme.Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison.