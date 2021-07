Antonio Banderas rejoint Harrison Ford dans Indiana Jones 5

Indiana Jones 5 a fait appel à Antonio Banderas pour jouer aux côtés de Harrison Ford dans la suite à venir. Par date limite, l’acteur nominé aux Oscars vient de conclure un accord pour apparaître dans le film, bien que les détails sur son personnage n’aient pas été révélés. Il rejoint les nouveaux arrivants de la franchise Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook et Shaunette Renée Wilson.

Un acteur chevronné, Antonio Banderas est connu pour une variété de rôles avec des titres de son passé, y compris Desperado, Le masque de Zorro, Espionner les enfants, et chat Botté. L’année dernière, Banderas a décroché sa première nomination aux Oscars pour son rôle dans le film Douleur et gloire. Actuellement, Banderas peut être vu dans Le garde du corps de la femme du tueur à gages qui joue maintenant dans les théâtres. Il peut également être vu dans la prochaine adaptation de jeu vidéo Inexploré et travaille sur le prochain chat Botté film.

James Mangold (Logan) dirige Indiana Jones 5, qui est toujours officiellement sans titre. Il a également co-écrit le scénario avec Jez Butterworth et John-Henry Butterworth. Steven Spielberg était attaché à la réalisation à un moment donné après avoir dirigé les quatre films précédents, mais il a depuis pris du recul pour servir de producteur aux côtés de Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel. John Williams revient également en tant que compositeur après avoir travaillé sur chaque partition de la franchise au cours des quarante dernières années, qui comprend la chanson thème emblématique.

Malheureusement, le Indiana Jones 5 le tournage ne s’est pas exactement déroulé sans accroc. Après des années de retard de production, le film a finalement commencé à tourner cet été avec Harrison Ford de retour sur le plateau pour sa dernière aventure en tant qu’Indiana Jones. Quelques semaines plus tard, l’acteur de 78 ans s’est blessé à l’épaule alors qu’il répétait une scène de combat, faisant craindre de nouveaux retards. Ford a récemment passé son 79e anniversaire à se remettre de sa blessure à l’épaule, mais le réalisateur James Mangold a déclaré que la production avancerait malgré tout.

« Au cours d’une répétition pour une scène de combat, Harrison Ford s’est blessé à l’épaule », pouvait-on lire dans une déclaration de Disney à l’époque. « La production se poursuivra pendant que le traitement approprié sera évalué et le calendrier de tournage sera reconfiguré selon les besoins dans les semaines à venir. »

Cela fait quatre décennies que Harrison Ford a commencé à jouer à Indiana Jones, en commençant par ses débuts dans Les aventuriers de l’arche perdue. Il reprendrait le rôle pour les suites Le temple maudit, La dernière croisade, et Le royaume du crâne de cristal. Diverses itérations de l’intrigue de Indiana Jones 5 ont été en gestation alors que Steven Spielberg travaillait pour faire décoller la prochaine suite, et il a fallu de nombreuses années pour que cette production se produise enfin. À un moment donné, il y avait des rumeurs selon lesquelles la franchise serait relancée avec un nouvel acteur dans le rôle de l’aventurier titulaire.

Indiana Jones 5 est prévu pour le 29 juillet 2022. Pour en savoir plus sur Banderas, vous pouvez le voir dans Inexploré le 18 février 2022, suivi de son retour à l’animation avec Le chat botté : le dernier vœu le 23 septembre 2022. L’année prochaine sera certainement une grande année pour l’acteur. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

