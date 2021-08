Who Framed Roger Rabbit arrive en 4K Ultra HD pour la première fois cette saison des fêtes

Logitech Webcam Logitech BRIO 4K Ultra HD - 960-001106

La webcam Logitech BRIO 960-001106 vous permettra d'enregistrer et de diffuser des vidéos avec une résolution UHD 4K. Cette caméra garantit des vidéos de qualité professionnelle ! Elle est dotée d'un zoom 5x afin d'obtenir une vidéo absolument exceptionnelle.Télécharger la brochure PDFPrésentation généraleCapturez en HD 4KLa Caméra Logitech Webcam Brio diffuse des vidéos au son cristallin avec une résolution incroyable, une excellente fréquence d'images, de belles couleurs ainsi que des détails de haute qualité. Ce modèle fournit une qualité d'image en résolution 4K Ultra HD à 30 images par seconde ou 1080p à 30/60 images par seconde afin de garantir la meilleure qualité vidéo pour chaque application. De plus, elle possède 2 microphones omnidirectionnels avec une technologie antiparasite offrant une qualité sonore haut de gamme.Une caméra exceptionnelleLa caméra Brio dispose de la reconnaissance faciale efficace et sécurisée. Plus besoin de saisir un mot de passe pour Windows 10, il suffit de regarder l'objectif de la caméra BRIO pour vous connecter. Ne vous souciez plus de l'éclairage, Logitech BRIO s'occupe de tout. Grâce à la technologie RightLight 3 et à l'imagerie HDR, cette webcam s'adaptera à la lumière et vous mettra en valeur. Quel que soit l'éclairage, vous aurez bonne mine !Points fortsWebcam professionnelleDiffusion Ultra HD 4K à 30 ips et 1080p à 30/60ipsDeux microphones omnidirectionnelsZoom numérique 5xArrière-plan personnalisableCorrection automatique de l'éclairageCaractéristiquesGénéralRésolution Webcam4096 x 2160Résolution max4KAngleDiag: 90°, H: 82.1°, V: 52.2°Zoom x5 en full HDAudio2 x omnidirectionnelsFréquence d'images30 Images / secondeDiversOSWindows 8.1 ,10MacOs 10.10Chrome OSCertificationSkype for BusinessZoomFuzeCompatibilitéMicrosoft CortanaWindows HelloCompatible Cisco JabberTeamsInformations complémentairesMicro intégréPoids0.22 kgDimensions27 mm x 102 mm x 27 mmGarantie1 an