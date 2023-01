L’acteur coréen Na Chul de la série Netflix Vincenzo and The Sisters est décédé

célébrités

La mort de Na Chul, qui était dans les séries coréennes Vincenzo et Las Hermanas, disponible sur la plateforme Netflix, a été confirmée.

©NetflixL’acteur coréen Na Chul de la série Netflix Vincenzo and The Sisters est décédé.

L’industrie télévisuelle sud-coréenne traverse l’une de ses heures les plus tristes, alors que la mort de na chulun acteur qui a fait partie de plusieurs productions nationales et a eu un saut international grâce à la série Vincent Oui Les soeurs sur le service de streaming Netflix. Son représentant a signalé sa mort et ses amis l’ont viré sur les réseaux.

Dans l’émission originale sur la plateforme, il incarnait Na Deok Jin, l’un des personnages les plus séduisants et les plus dangereux vus dans ses épisodes, puisqu’il était le chef du groupe Babel, l’une des mafias de l’intrigue. L’émission a suivi Park Joo-Hyung, qui a été adopté à l’âge de 8 ans et emmené en Italie, où il est un homme adulte nommé Vincenzo Casano et est avocat, mais travaille pour la mafia en tant que conseiller.

+L’acteur Na Chul est mort

Comme révélé par le portail toutkpopl’acteur avait été diagnostiqué avec une maladie qui n’a pas été révélée et sa mort est survenue subitement. « L’acteur Na Chul est décédé à l’hôpital aujourd’hui en raison de problèmes de santé non divulgués. Il n’avait que 36 ans et l’un des acteurs les plus visibles ces derniers temps, avec des rôles dans 10 drames K au cours des 2 dernières années, dont Vincenzo, Little Woman, Happiness et The Villain in Weak Hero Class 1.a noté l’acteur Pierce Conran.

Dans Netflix nous l’avons vu briller Vincentmais il a également fait partie d’une autre production acclamée comme Les soeurs, une adaptation libre du conte original de Louisa My Alcott sur trois sœurs qui n’avaient personne au monde et pas d’argent se retrouvent prises dans un complot. Une de ses actrices Kim Gounil s’en souvenait comme « le plus grand acteur, la personne la plus merveilleuse, père, mari, fils, ami ».

na chul, né le 24 décembre 1986, avait à peine 36 ans et des nouvelles sont attendues sur le diagnostic qui a conduit à la triste issue. En plus de Vincent Oui Les soeursles fans de séries coréennes se souviendront de lui pour Bonheur, Il était une fois un amour rural, Sinkhole, Yakhanyeongung Oui Seulgiroun Euisasaenghal.

