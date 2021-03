Mains sur: Peut-être ne pas acheter Disco Elysium sur PS5 au lancement

Il a été déclaré que Disco Elysium: The Final Cut prendrait en charge 60 images par seconde sur PlayStation 5. Cependant, ce n’est absolument pas le cas au lancement. Le RPG isométrique très attendu a été lancé sur les plates-formes Sony avec un certain nombre de problèmes mineurs, qui s’additionnent pour rendre une expérience assez insatisfaisante. C’est frustrant parce que nous pouvons voir une partie du charme et de la qualité s’infiltrer à travers les fissures dont la base d’utilisateurs de PC a parlé au cours de la dernière année, au point où nous pensons que ce que le développeur ZA / UM a entre les mains sera finalement considéré comme l’un des Le meilleur de la PS5 dans ses premières années. Mais nous ne jouons pas à ce jeu dès le premier jour. Ce que nous jouons ressemble à une corvée buggée et insensible.

C’est la fréquence d’images qui nous touche vraiment. L’objectif de 60 ips peut être atteint lorsque vous laissez le jeu inactif, mais vous n’allez alors faire aucun progrès. Les chugging sérieux sont un phénomène courant chaque fois que vous passez d’un environnement à l’autre et le simple fait de naviguer à l’extérieur peut entraîner des baisses de fréquence d’images trop souvent. Cela ruine le sens de l’exploration pour nous, car nous nous battons pour garder le jeu sous contrôle technique tout autant que nous discutons avec les habitants de la ville. Certains pourront peut-être le supporter, mais nous ne nous attendions pas à ce que Disco Elysium: The Final Cut fonctionne comme un diaporama. Cela laisse une première impression décevante qui n’est extrapolée que par de mauvaises invites d’interaction.

Le jeu utilise le joystick droit du contrôleur PS5 DualSense pour mettre en évidence les objets dans chaque environnement avec lequel vous pouvez interagir. Vous devez ensuite confirmer cette interaction en appuyant sur X, sauf que le personnage principal Harry ne semble suivre vos ordres qu’environ la moitié du temps. C’est un système très délicat dans lequel vous devez aligner parfaitement votre personnage avec l’endroit où le jeu veut que vous vous teniez afin de déclencher l’invite. Si vous êtes légèrement sur le côté, l’interaction n’aura pas lieu. En seulement quelques heures de jeu, nous nous sommes très régulièrement retrouvés à ajuster inutilement les positions pour répondre aux exigences du titre. C’est une action fastidieuse qui ne se prête pas particulièrement bien à un contrôleur.

Et puis il y a l’étrange problème ici et là qui vous éloigne du contrôle. Un exemple serait celui où nous avons simplement perdu la possibilité de sélectionner une option de dialogue pendant quelques minutes. Tous les autres menus du jeu sont accessibles et peuvent même être parcourus, mais revenez au jeu réel et pas de dés. Nous avons ensuite soudainement repris le contrôle et avons été autorisés à progresser – nous avions appuyé plusieurs fois sur chaque bouton du contrôleur à ce stade, nous ne savons donc pas ce qui a déclenché ce bogue ou comment il a été résolu.

Comme évoqué précédemment, cependant, la situation dans son ensemble est ennuyeuse car nous pouvons voir des aperçus de ce sur quoi ceux qui ont joué au jeu de base sur PC ont discuté depuis le lancement. Une écriture de premier ordre maintient les discussions engageantes et la gamme d’options de dialogue à portée de main est vraiment quelque chose. Cela met les jeux de rôle typiques que vous connaissez sur les consoles à la honte absolue. Le récit lui-même ne nous a pas encore tout à fait attiré, mais nous ne sommes que dans quelques heures. S’il reprend lors de notre prochaine session de jeu, nous commencerons à voir pourquoi le jeu est si bien noté pour son histoire.

C’est un peu déchirant de voir Disco Elysium: The Final Cut se lancer dans un tel état sur PS5. Il y a quelque chose de spécial ici et nous sommes impatients de faire le travail et de le découvrir, mais nous devrons le faire avec une très faible fréquence d’images, des invites d’interaction idiotes et une petite poignée de bogues. Il y a un excellent jeu ici, quelque part – ce n’est tout simplement pas ça au lancement.

