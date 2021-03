« Qui a tué Sara? »: Les 5 suspects du crime

Comme prévu, « Qui a tué Sara?”Est ​​déjà parmi les séries les plus vues sur Netflix, en raison de l’histoire de José Ignacio Valenzuela, des performances de Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones, mais surtout à cause des inconnues qui laissé à la fin de la première saison.

Grâce à l’avancée que l’on peut voir dans le dernier chapitre de la série mexicaine, il est devenu clair qu’il y aura un deuxième volet qui sera chargé de résoudre toutes les questions, y compris Qui a tué Sara?

Bien que dans les 10 premiers épisodes de la série Netflix Alex Guzmán Que s’est-il réellement passé le jour où sa sœur est tombée dans le lac à cause d’un « dysfonctionnement » du parachute, on ne sait pas qui était le vrai coupable. Cependant, il y a quelques suspects.

1. MARIANA LAZCANO

La matriarche de la famille Lazcano est le principal suspect du meurtre de Sara, car elle a découvert que la petite amie de son fils Rodolfo était enceinte de son mari César. Il a même ordonné à Elroy, son fidèle serviteur, de couper les cordes du parachute. Mais Elroy a-t-il obéi à l’ordre de Mariana?

De plus, lorsque ses enfants lui ont demandé d’appeler l’ambulance, elle n’a fait que simuler la communication. Pendant que tout le monde était à l’hôpital, elle était en charge de nettoyer le bateau pour enlever les traces qui blâmaient ses enfants.

Mariana a-t-elle assassiné Sara à cause de sa grossesse? (Photo: Netflix)

2. CÉSAR LAZCANO

Son sang-froid, ses affaires illégales et le piège qu’il a tendu à Alex font de César le possible meurtrier de Sara. En plus du fait que la jeune femme attendait un de ses enfants, elle connaissait le bordel géré par le patriarche Lazcano et avait la cassette de Flor comme preuve.

César a-t-il assassiné Sara pour l’empêcher de révéler ses secrets? (Photo: Netflix)

3. SERGIO

Étant le bras droit de César et son principal complice, Sergio pourrait être responsable du crime. Peut-être que César lui a ordonné d’assassiner Sara afin qu’elle ne révèle rien sur ses activités illégales.

C’est Sergio qui a découvert Sara en train de regarder les bandes de certaines victimes, il était donc très inquiet de la présence de la jeune femme, et craignait qu’à tout moment il raconte ce qu’il voyait et le rapportait.

Sergio a-t-il assassiné Sara l’a empêchée de les dénoncer? (Photo: Netflix)

4. CHEMA LAZCANO

Dans les premiers épisodes de « Qui a tué Sara?«Il est clair que José María était amoureux d’Alex, ce que Sara n’aimait pas du tout, qui lui faisait face lorsqu’elle l’a découvert en train d’enregistrer son frère sous la douche.

Bien que Chema ne semble pas être capable de tuer qui que ce soit, les Lazcanos cachent beaucoup de secrets, c’est donc une possibilité. D’autant plus qu’ils ont utilisé le couteau qu’Alex lui a donné pour couper les cordes du parachute.

Chema a-t-il assassiné Sara ou était-il impliqué? (Photo: Netflix)

5. MARIFER

Bien que la meilleure amie de Sara ait caché la vidéo de Flor pendant des années et aidé Alex, sous le pseudonyme de Diana la chasseresse, dans son enquête, elle s’est également battue avec elle avant leur voyage. Marifer l’a appelée désespérément à l’aide, mais Sara l’a laissée seule pour accompagner son petit ami. Est-ce suffisant pour la tuer?