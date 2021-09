Jenna Marbles supprime Instagram et Twitter un an après avoir quitté YouTube

Jenna a quitté Internet en juin 2020 et est restée hors ligne depuis.

La star de YouTube et personnalité populaire d’Internet, Jenna Marbles, a officiellement quitté Internet – ses comptes Instagram et Twitter ne sont plus actifs.

En 2020, Jenna a annoncé qu’elle s’éloignait complètement de sa chaîne YouTube et des médias sociaux. La nouvelle est arrivée dans une vidéo où Jenna s’est excusée et s’est tenue responsable des vidéos offensantes qu’elle a publiées dans le passé.

Depuis lors, Jenna n’a pas utilisé les médias sociaux pour partager des mises à jour. Dans un flux Twitch en 2020, le fiancé de Jenna, Julien Solomita, a déclaré aux fans que Jenna était « hors ligne » et ne savait pas quand, ou si, elle reviendrait un jour.

Alors que son compte YouTube reste public, Jenna a maintenant discrètement désactivé ses comptes Instagram et Twitter.

On ne sait pas exactement quand Jenna a désactivé son compte Instagram, mais les tweets suggèrent qu’elle a supprimé son profil fin août. Metro rapporte que Jenna a supprimé son compte Twitter en juin. Julien a également supprimé son Twitter en juin, affirmant qu’il « n’y gagnait plus rien ».

Étant donné que Julien a déjà expliqué que Jenna n’est plus en ligne, il est logique que l’OG YouTuber ait maintenant supprimé ses comptes. Les fans sur les réseaux sociaux rapportent que d’autres continuaient de laisser des commentaires sur ses publications demandant à Jenna de revenir sur la plate-forme.

Julien a toujours un compte Instagram public, bien qu’il n’ait pas partagé de nouvelles publications sur la grille depuis juillet 2021. Une photo de lui et Jenna reste sur son compte, où les fans ont partagé des messages à tous les deux sur combien ils leur manquent et j’espère qu’ils vont bien.

Jenna n’a pas parlé publiquement depuis la publication de sa vidéo annonçant qu’elle quittait YouTube en juin 2020. La vidéo a depuis été supprimée de sa chaîne.

« Pour l’instant, je ne peux tout simplement pas exister sur cette chaîne », a déclaré Jenna. « J’espère avoir supprimé tout ce qui pourrait contrarier quelqu’un et j’espère que vous savez que ce n’est tout simplement pas mon intention.

« Donc, je pense que je vais juste quitter cette chaîne pour le moment. Je ne sais pas si ça va durer pour toujours, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je veux m’assurer que les choses dans lesquelles je mets le monde ne fait de mal à personne. Je vais juste arrêter pour maintenant… ou pour toujours.

Elle a fermé la vidéo en disant: « Je veux me tenir responsable et c’est douloureux de le faire et ce n’est pas amusant et ça fait mal et j’ai honte des choses que j’ai faites dans mon passé mais c’est important. »

En avril 2021, Julien a donné aux fans une mise à jour sur sa relation avec Jenna, annonçant qu’ils s’étaient fiancés.

