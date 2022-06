Machine Gun Kelly se souvient d’une tentative de suicide alors qu’il était au téléphone avec Megan Fox

Rockstar Machine Gun Kelly a récemment raconté une tentative de suicide traumatisante alors qu’il était au téléphone avec sa fiancée Megan Fox – expliquant comment il a simplement « craqué ».

Au cours du long métrage, MGK détaille l’un de ses moments les plus bas, qui s’est produit en juillet 2020.

Selon MGKvrai nom Colson Baker, la mort de son père à l’époque – décédé le premier anniversaire de la sortie de son précédent album, l’a envoyé dans une spirale sombre.

Le point culminant de cela l’a vu mettre une arme à feu dans sa bouche alors qu’il était au téléphone avec sa petite amie et actrice hollywoodienne, Megan Fox.

« Je ne quittais pas ma chambre et j’ai commencé à devenir vraiment, vraiment, vraiment sombre. Megan est allée en Bulgarie pour tourner un film et j’ai commencé à avoir cette paranoïa vraiment sauvage. Comme, je n’arrêtais pas de devenir paranoïaque à l’idée que quelqu’un allait venir me tuer, » MGK rappelé.

Il ajoute qu’il dormait toujours avec un fusil de chasse à côté de son lit et « juste f ***** g cassé » ce jour-là.

« J’ai appelé Mégane. J’étais comme, ‘Tu n’es pas là pour moi.’ Je suis dans ma chambre et je flippe sur elle. Mec, j’ai mis le fusil de chasse dans ma bouche.

« Et je crie au téléphone et comme si le canon était dans ma bouche. Et je vais armer le fusil de chasse et la balle, alors qu’elle revient, l’obus se coince. Megan est comme morte de silence. »

MGK a été ouvert sur ses problèmes de santé mentale ces dernières années

La vie en rose montre également le rôle important que Fox a eu dans la vie de l’artiste à partir de ce moment.

MGK décrit avec enthousiasme comment le Transformateurs l’étoile ‘est devenue le soleil’ pour lui, l’aidant à se développer et à grandir. En janvier 2022, le couple s’est fiancé à Porto Rico, publiant une vidéo de la proposition peu de temps après sur les réseaux sociaux.

« C’est ce qui m’aide à écrire ces chansons. Parce que c’est comme tout le monde Conte de fée qu’ils ne vous ont jamais dit dans l’école… la la passion entre nous est juste d’un autre monde », MGK dit de sa future épouse.

MGK et Fox se fréquentent depuis mai 2020, ce qui a apparemment coïncidé avec le fait qu’il s’ouvre davantage et parle plus longuement de ses problèmes de santé mentale passés.

En décembre 2020, lors d’une conversation avec Interview magazine, il a révélé pour la première fois qu’il cherchait une thérapie.

« Actuellement, ma drogue de prédilection est le bonheur et l’engagement envers l’art, plutôt que l’engagement envers un vice qui, selon moi, a fait l’art », a déclaré Kelly à l’époque.

« Je prends des mesures. J’ai eu ma première séance de thérapie jeudi dernier. C’est la première fois que je me suis dit: » Hé, je dois séparer ces deux personnes « , à savoir Machine Gun Kelly et Colson Baker. La dichotomie est trop intense pour moi. »