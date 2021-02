Civilization VI reçoit une mise à jour massive de février, apportant de nouveaux clans barbares

Civilisation VI vient de recevoir l’une des plus grandes mises à jour que le titre ait jamais reçues, travaillant à la refonte d’une énorme quantité de contenu pour le titre. Il y a énormément de choses à couvrir dans le patch – certainement plus que ce qui peut être couvert en un seul article – nous allons donc nous concentrer uniquement sur les clans barbares.

Oui, l’une des fonctionnalités les plus demandées depuis un certain temps a été les nouveaux types de barbares pour le Civilisation titre pour aider à secouer le début du jeu et à fournir plus qu’un simple ennui de la part des foules barbares qui apparaissent. Firaxis a entendu les joueurs et a répondu en nature.

Il y a sept nouveaux clans à venir sur le Barbare si les joueurs choisissent le nouveau mode de jeu Barbarian Clans. Cela amène également les clans à se transformer en cités-états si les joueurs les quittent assez longtemps, ou les aide à le devenir.

Le premier est le Clan Flatland, qui préfère placer ses avant-postes en terrain dégagé. Ils ont tendance à attaquer en se concentrant sur les unités de mêlée et à laisser leurs unités à distance en défense, ce qui les rend plus faciles à défendre et un peu compliqué à éliminer.

Le deuxième est le Clan des bois, ce qui laisse leurs avant-postes plus près des bois et des forêts tropicales. Ils se concentrent sur les unités à distance plutôt que sur la mêlée à la fois pour l’attaque et la défense, ce qui les rend facilement envoyés au corps à corps si vous pouvez réduire la distance.

Le Clan des collines place leurs avant-postes près d’un terrain accidenté et se concentre fortement sur les unités de mêlée. Firaxis déclare que cette concentration sur la mêlée est suffisamment forte pour exclure entièrement les unités à distance, ce qui les rend redoutables et limitées à la fois.

Vient ensuite le Clan Rover, qui nécessite des chevaux à proximité et place leurs avant-postes dans un terrain éloigné des bois. Les Rovers se concentreront autant que possible sur les unités montées, sans préférence pour les unités à distance ou de mêlée, tant qu’elles sont liées à des chevaux.

Le Clan des chars est un peu une amélioration par rapport aux Rovers, préférant placer leurs avant-postes dans le terrain désertique. Ce clan se concentrera sur les véhicules et la cavalerie légère, se concentrant rarement sur les unités à distance s’ils le peuvent.

Le Clan de la jungle nécessite une ressource Ivoire à proximité et préfère placer ses avant-postes aussi près que possible de la forêt tropicale, les plaçant souvent à l’intérieur du terrain quand ils le peuvent. Ce clan préfère un mélange d’unités de cavalerie légère et lourde et utilise à la fois des unités à pied et à distance pour aider ceux qui sont montés.

Enfin, nous avons le Clan des marins, Qui va toujours placer leurs avant-postes sur des parcelles côtières sans exception. Ces clans défendent leurs avant-postes avec des unités anti-cavalerie terrestres, mais se concentreront autrement entièrement sur les unités navales pour le dépistage et l’attaque sans préférence pour les unités de mêlée ou à distance.