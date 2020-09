Lords of the Fallen 2 sera développé par le studio Hexworks

Le nouvel épisode de la saga Seigneurs de les Fallen est en développement depuis plus de sept ans, initialement annoncé en 2014 par le studio Plate-forme 13, pour son lancement ultérieur en 2017, un lancement qui n’a jamais vu le jour. De plus, depuis environ 3 ans nous connaissons les problèmes successifs que le développement de Seigneurs de les Fallen 2. En 2018 l’éditeur en charge de ce nouvel opus, CI Jeux, J’ai annoncé que le projet recevrait un changement d’étude, un an plus tard, le titre est dépouillé De défi Les studios, le développement est à nouveau suspendu.

Il y a quelques mois à peine, nous avons reçu une mise à jour de CI Jeux sur la future feuille de route pour Seigneurs de les Fallen 2, où son avenir n’était pas très clair; jusqu’à il y a quelques heures où l’étude qui sera en charge du titre qui arrivera pour la nouvelle génération de consoles et PC.

L’avenir de Seigneurs de les Déchu 2

Apparemment, après une longue période d’incertitude et d’attente, les idées sur le projet s’éclaircissent enfin, ce qui a un grand développement devant lui; mais cette fois, il semble que nous allons dans un bon port. L’étude Hexworks C’est un studio complètement nouveau, basé à Barcelone et Bucarest, bien que sa formation soit assez récente, il compte plus de 25 vétérans avec une expérience dans le développement de titres triple A.

Après l’annonce de CI Jeux, le producteur exécutif Saul Gascon dit les mots suivants:

En tant que joueur dévoué, je peux sentir que les développeurs sont passionnés par les jeux qu’ils créent. Et c’est ce qu’est notre studio: créer des titres que nous aimons jouer nous-mêmes. Nous avons réuni une équipe de développeurs seniors avec une profonde fascination pour les jeux de fantasy pour adultes. La route a été intense, surtout avec la situation de verrouillage mondial, mais en travaillant côte à côte avec Marek et Cezar, nous avons réuni une grande équipe principalement issue de nos réseaux. J’ai hâte de partager plus d’informations sur l’étude et de montrer sur quoi nous travaillons!

Remplir les déclarations du producteur Saul Gascon, m’a dit Cezar Virtosu, qui est le directeur créatif du projet, a ajouté ce qui suit:

Depuis de nombreux mois, nous travaillons tous les trois à définir et à analyser la portée du projet, pour trouver l’ADN correct qui nous donnerait un avantage concurrentiel tout en restant dans le domaine de la viabilité. Il est difficile de développer à distance des jeux axés sur le combat, mais cela est compensé par la facilité de contact et de travail avec d’énormes fans de Soulsborne répartis dans le monde entier. C’est un mélange enivrant de production indépendante et de travail de fans, car nous ne sommes pas un énorme bloc de production et nous venons tous des tranchées du genre, donc quelle que soit la nationalité, nous parlons la même langue du jeu. Nous sommes enthousiasmés par notre mission et visons à offrir une expérience de jeu créative dans le cadre permis par le genre.

Pour terminer CI Jeu a offert un communiqué de presse dans lequel il mentionnait que le projet Seigneurs de les Fallen 2 venait de recevoir 5,7 millions d’euros du fonds d’investissement la semaine dernière. Ils nous ont également donné quelques détails sur le futur jeu, comme celui sur lequel ils se concentreront une histoire plus profonde et une obscurité totale, avec un excellent système de combat.