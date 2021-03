Caché sur Netlix: 10 films que l’aglorithme ne veut pas que vous voyiez

1



Livre vert: une amitié sans frontières



Terrain: Un pianiste noir engage un italo-américain grossier pour être son chauffeur et son garde du corps lors d’une tournée dans le sud des États-Unis en 1962, un voyage qui les emmène dans un territoire et un temps soumis au racisme.

deux



Meilleure impossible



FILM



Première:



1997

Le genre:



Comédie

Durée:



2 h 18 min

Dirigée par:



James L. Brooks.

Protagonistes:



Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Knight, Jesse James.

Terrain:



Melvin Udall, un écrivain obsessionnel et maniaque, est l’un des êtres les plus désagréables que vous puissiez avoir comme voisin. Mais, un beau jour, il doit s’occuper d’un chien qu’il déteste à mort et sa présence adoucira son cœur.