Qu’est-ce qui va être perdu en puissance et en graphismes avec la Xbox Series S par rapport à la Xbox Series X et autres

Habemus Xbox Series S. La fuite il y a quelques heures de l’existence de la console et des prix à la fois de la Xbox Series S (299 euros) et de la Xbox Series X (499 dollars, pas encore officielle) a récemment fait confirmer à Microsoft l’existence et le prix de la deuxième console de nouvelle génération de cette famille.

Il n’y a pas encore de détails officiels sur son matériel et Microsoft a simplement indiqué qu’il offrirait plus de détails « prochainement ». Ce que nous avons est une vidéo apparemment officielle de la Xbox Series S divulguée sur Twitter qui anticipe toutes ces fonctionnalités matérielles. Que perdons-nous avec la Xbox Series S par rapport à la Xbox Series X? Qui plus est: que gagne-t-on par rapport à la Xbox One X actuelle?

Que perdons-nous en puissance et en performances avec la Xbox Series S?

La vidéo divulguée par le leaker WalkingCat sur Twitter il y a quelques heures montre à quoi ressemble la vidéo de lancement officielle de la Xbox Series S, et dans ledit contenu quelques données pertinentes sont données sur ce que nous pouvons attendre de la console.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir ce design unique d’une console dans laquelle la grille de ventilation circulaire est accompagnée d’une dans la partie supérieure. La console, qui est «presque 60% plus petite que la Xbox One Series X», semble destiné à être utilisé allongé, pas comme sa sœur aînée qui, bien qu’il puisse également être utilisé, semble donc être orienté vers son utilisation debout.

L’important, cependant, est ce que la vidéo souligne dans le domaine des avantages. Bien qu’il n’y ait pas de détails spécifiques sur le matériel, c’est ce qu’il offrira par rapport à la Xbox Series X. Nous voulions également comparer ces fonctionnalités avec la console la plus puissante de Microsoft à ce jour, la Xbox One X.

Xbox série x Xbox Series S Xbox One X Puissance graphique 12 TFLOPS 4 TFLOPS? (Pas confirmé) 6 TFLOPS Expériences de jeu 4K jusqu’à 120 FPS 1440p jusqu’à 120 FPS

Upscaling pour les jeux 4K 4K jusqu’à 60 FPS Raytracing DirectX Oui Oui ne pas Ombrage à taux variable Oui Oui ne pas Taux de rafraîchissement variable Oui Oui ne pas Latence ultra-faible Oui Oui ne pas Espace de rangement 1 To dans un SSD NVMe PCIe 4.0 512 Go sur un SSD NVMe PCIe 4.0 1 To sur un disque dur de 5400 tr / min Débit du système de stockage 2,4 Go / s (données brutes)

4,8 Go / s (données compressées) 2,4 Go / s (données brutes)

4,8 Go / s (données compressées) Jusqu’à 140 Mo / s Unité optique Lecteur Blu-ray UHD 4K Non (tout numérique) Lecteur Blu-ray UHD 4K Diffusion de contenu 4K 4K 4K CV rapide / livraison intelligente Oui Oui ne pas

Avec la Xbox One S, nous perdons la puissance graphique, le lecteur Blu-ray et la moitié du disque

Ni Microsoft ni les fuites ne nous ont permis de savoir quelle puissance graphique offrira la Xbox Series S, mais Les rumeurs précédentes indiquent environ 4 TFLOPS. Cela le placerait quelque peu en dessous de la Xbox One X, mais cet inconvénient est plus que compensé par d’autres fonctionnalités.

Les différences avec la Xbox Series X en fait ils ne sont pas si importants sauf dans cette section spécifique de la puissance graphiqueSi vous n’avez pas besoin de jouer en 4K, les expériences de jeu 1440p à 60 et même 120 FPS seront la norme sur la Xbox Series S, qui bénéficie également de tous les avantages de la nouvelle architecture de Microsoft.

L’inclusion du port HDMI 2.1 donne par exemple accès à la technologie de taux de rafraîchissement variable (actualisation adaptative, tapez AMD FreeSync ou NVIDIA G-Sync), mais nous prendrons également en charge Ombrage à taux variable -un contrôle fin sur la façon dont la puissance du GPU est utilisée à tout moment, comme expliqué dans Microsoft-, comme dans la Xbox Series X.

Cette prise en charge des nouvelles technologies s’étend à d’autres sections cruciales des nouvelles consoles, telles que la possibilité de profiter de DirectX Raytracing, le nouveau système qui permet de minimiser la latence et, bien sûr, Profitez de l’architecture Velocity Engine et des disques SSD ultra-rapides.

Ici, il convient de noter qu’avec la Xbox Series S nous sacrifions la capacité – le lecteur est de 512 Go au lieu de To auquel nous avons accès chez sa sœur aînée. Même ainsi, le reste des fonctionnalités de ce système de stockage sont identiques et il est possible de réaliser des transferts allant jusqu’à 4,8 Go / s, près de 40 fois ceux obtenus dans les lecteurs de disque de la Xbox One X, par exemple. .

C’est là que nous remarquerons comment la console « vole » lors de la navigation dans son interface, lancez des jeux ou profitez de fonctionnalités telles que Quick Resume pour revenir au jeu là où nous l’avions laissé presque instantanément. La prise en charge de Smart Delivery qui permet à un jeu de «s’adapter» aux ressources de la console et de mieux paraître sur les nouvelles machines Microsoft est également une autre option que nous verrons à la fois sur la Xbox Series X et la Xbox Series S .

L’autre grande différence à côté de cette baisse notable des performances graphiques réside dans le lecteur optique: La Xbox Series S n’a pas de lecteur Blu-ray, ce qui en fait une console «complètement numérique» qui sera alimentée par les téléchargements et le streaming de contenus, qu’il s’agisse de jeux, de vidéos ou de musique.

Conclusions: tout, pour tous

La conclusion est claire: les utilisateurs qui veulent tout, ont cette ambition de jouer en 4K à 60 voire 120 FPS et de profiter du lecteur optique ils devraient opter pour la Xbox Series X.

S’ils peuvent « se contenter » d’expériences de jeu 1440p à 60 et même 120 FPS –avec de nombreuses citations pour le « conforme »Parce que ces expériences continueront d’être formidables – et que vous n’avez pas besoin du lecteur optique ou des formats physiques pour les jeux et les films, la Xbox Series S est une alternative spectaculaire pour 299 €.

Vive les options.