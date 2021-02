Le jeu Call of Duty 2021 se déroulera dans les années 1950 pendant la guerre de Corée: rapport

18 févr.2021 15:45:18 IST

Une nouvelle fuite révèle maintenant que Call of Duty 2021 se déroulera dans les années 1950 pendant la guerre de Corée. Selon un rapport de Le soleil, le jeu sera probablement lancé juste avant Noël. Le rapport a révélé qu’Activision vient de sortir Call of Duty Cold War en novembre, mais comme les jeux COD sont lancés de la même manière chaque année, il est possible que le jeu soit lancé dans le délai prévu. Un leakster avec poignée Twitter ModernWarzone a révélé plus tôt que SledgeHammer Games développe le prochain titre de Call of Duty.

Le suivant #Appel du devoir le titre est développé à 100% par @SHGames. Bien que cette information ne soit pas officielle, elle n’a pas besoin d’être prise avec un grain de sel. https://t.co/4kHqmbaiAs – ModernWarzone (@ModernWarzone) 9 février 2021

L’utilisateur de Twitter Okami a depuis lors cité ModernWarzone en tweetant que Call of Duty 2021 aurait lieu dans les années 1950. L’Okami a ajouté: « La guerre de Corée a commencé en 1950, donc il y a de fortes chances qu’elle soit basée sur cela. »

Comme toujours, prenez n’importe quelle rumeur avec un grain de sel! Je fais cependant confiance à eux et à leurs sources. 👍 – Okami (@ Okami13_) 15 février 2021

Le soleil rapport indique que bien qu’Activision n’ait pas confirmé la nouvelle, Guerre froideLe décor du Vietnam a été divulgué à l’avance l’année dernière et les années 1950 seraient quelque chose de complètement nouveau pour Activision. Le rapport ajoute que si la guerre de Corée est effectivement le milieu du nouveau titre, ce sera la première fois que COD se concentre sur la guerre.

Selon un rapport de GameRant, les spéculations des fans suggèrent Call of Duty 2021 pourrait éviter la guerre de Corée en raison du conflit se terminant dans une impasse. Sans aucun vainqueur net, les joueurs joueraient le jeu sans résultat. Les joueurs pourraient croire que l’histoire aura du mal à aboutir à une conclusion plausible.

