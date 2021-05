L’héritage de Jupiter: planification de la saison 2 confirmée par le créateur

Atlas for Men Chemise blanche et bleue rayée Homme Yachting Héritage L raye

Chemise yachting héritage : Passionné de voile, offrez-vous cette chemise de caractère signée Winch and Wheel ! Confectionnée dans une belle popeline à fines rayures bleues et blanches (120 g/m² env.), elle se distingue par ses 2 broderies d’inspiration nautique. On reconnaît aussi la griffe Winch and Wheel à ses détails raffinés_: pied de col, sous-patte de boutonnage et intérieur des poignets à patte capucin en tissu Oxford. Col pointes libres. Boutons blancs gravés Winch and Wheel. Empiècement dos avec 2 plis d’aisance et pans arrondis. Belle popeline tissée teinte. 100% coton émerisé. Hauteur totale : 81 cm env. pour la taille L. Lavage en machine à 30°. Coloris : blanc à rayures bleues - Réf. : Y1104 30