La Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences a célébré dimanche dernier la 95e édition du Prix ​​Oscar, qui a laissé de grands gagnants dans une nuit pleine d’émotion. Parmi les plus remarquables, on retrouve Brendan Fraser en tant que meilleur acteur pour La baleineles prix de À l’Ouest, rien de nouveaumais sans aucun doute c’était le jour de Tout partout tout à la fois avec un total de 7 statuettes. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux films qui ont fait sensation et où vous pouvez les voir actuellement.

+Où voir les films gagnants des Oscars 2023

– Tout Partout Tout à la fois

Dans le précédent, il était arrivé comme le film avec le plus de nominations (11) et il s’est épanoui en étant le favori de la soirée, remportant 7 prix : meilleur film, meilleur réalisateur (Dan Kwan & Daniel Scheinert), meilleure actrice (Michelle Yeoh), meilleur acteur, meilleure actrice dans un second rôle (Ke Huy Quan), meilleure actrice dans un second rôle (Jamie Lee Curtis), meilleur scénario original (Dan Kwan & Daniel Scheinert) et meilleur montage.

Où voir : Amazon Prime Vidéo

-À l’Ouest, rien de nouveau

Ce long métrage allemand était un autre qui est arrivé avec de grandes attentes au Dolby Theatre avec 9 nominations. Au total, il a remporté 4 prix dans la soirée : meilleur film international, meilleure photographie (James Friend), meilleure bande originale (Volker Bertelmann) et meilleure conception de production (Christian M. Goldbeck et Ernestine Hipper).

Où voir : Netflix

-La baleine

Brendan Fraser a remporté son prix bien mérité du meilleur acteur, dans une histoire de rédemption personnelle et traversant une transformation physique difficile pour le rôle du personnage. Cela a demandé un travail acharné pour la production, car Hair and Makeup a également été reconnu pour Adrien Moroy, Judy Chin et Annemarie Bradley. De cette façon, ils ont remporté 2 récompenses la nuit.

Où voir : cinémas

– Avatar : La voie de l’eau

James Cameron est revenu avec sa suite tant attendue et a remporté plusieurs nominations, mais un seul prix : Meilleurs effets visuels. Au-delà de cela, le réalisateur et Disney connaissent un grand succès, car il reste l’un des films les plus rentables de tous les temps avec une collection d’un million de dollars.

Où voir : cinémas

-Top Gun : Maverick

Un autre des grands succès du grand écran en 2022 et en partie responsable du retour du monde dans les salles après la pandémie de Covid-19. Tom Cruise a travaillé dur pour que son film soit vu dans les salles et c’est ainsi qu’il a réussi à être le plus gros succès de l’année, jusqu’à ce qu’il apporte la suite à Avatar. La nuit, il a pris la statuette du meilleur son.

Où voir : Paramount+ et Étoile+

– Panthère noire : Wakanda pour toujours

Ces dernières années, il est devenu moins rare de trouver un film de super-héros parmi les principaux nominés aux Oscars et, comme cela s’était produit avec le premier volet, cette suite de Black Panther a de nouveau occupé une place à part avec 5 nominations, bien qu’elle n’ait pris qu’un prix : Meilleure conception de costumes.

Où voir : Disney+

-RRR

Le monde a été captivé par ce film indien écrit et réalisé par SS Rajamouli, mais curieusement il n’a pas été envoyé par son pays pour concourir dans la catégorie Meilleur film international. Cependant, pendant la saison des récompenses, ils ont remporté un prix spécial et dimanche soir, ils l’ont répété : Meilleure chanson originale avec « Naatu Naatu ».

Où voir : Netflix

– Ils parlent

Ce film de Sarah Polley, basé sur le roman du même nom Women Talking, avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw et Frances McDormand, a remporté le prix du meilleur scénario adapté. Sa prémisse montre l’histoire vraie d’abus sexuels dans une colonie mennonite.

Où voir : cinémas

-Pinocchio de Guillermo del Toro

Cette nouvelle adaptation des œuvres littéraires de Carlo Collodi a attiré l’attention dès le début, car il s’agissait d’une production en stop motion, sous la direction de nul autre que Guillermo del Toro. La bande a concouru et a remporté la statuette du meilleur film d’animation.

Où voir : Netflix

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?