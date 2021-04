Téléchargez Friday Night Funkin sur Android: étapes pour y jouer sur mobile

Voulez-vous jouer à Friday Night Funkin? Découvrez tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Après le phénomène Among Us, les jeux Android avec ce que l’on pourrait appeler des «graphismes médiocres» sont une tendance absolue. Facile à jouer et très addictif, des titres comme Vendredi soir funkin ils courent comme une traînée de poudre dans tous les appareils.

Dans le cas de ce dernier, on parle d’un jeu avec un autre thème, bien que similaire dans la simplicité et la dépendance et dans les lignes suivantes, nous expliquerons en quoi il consiste, comment jouer et comment le télécharger sur votre téléphone Android.

Qu’est-ce que Friday Night Funkin

Au début des années 2000, nous avons assisté à la prolifération d’un grand nombre de jeux développé avec le programme Flash, ce qui leur a permis d’être lus facilement dans n’importe quel navigateur Web.

Maintenant que ce logiciel n’est plus utilisé, Friday Night Funkin est un jeu qui imiter cette esthétique et qui a été créé par un groupe de justes 4 utilisateurs qui ont fréquenté Newgrounds, une page Web sur laquelle la plupart des jeux Flash ont été publiés.

Friday Night Funkin est un jeu musical, avec une mécanique similaire au mythique Rock Band, dans lequel il faut suivre le rythme d’une série de chansons en utilisant une séquence de temps pour battre notre rival dans une bataille musicale.

Comment jouer à Friday Night Funkin

Dans ce jeu, nous devons appuyez sur une séquence de flèches, qui vont dans quatre directions: haut, bas, droite et gauche, suivre le rythme de la musique battre un adversaire dans un duel musical dans le style des « batailles de coqs » que Red Bull organise chaque année.

Fonctionnalités de Friday Night Funkin un mode histoire, d’une durée de 6 semaines, dans laquelle chaque semaine est une vague de chansons, dans lesquelles vous devez battre une série de personnages pour obtenir l’approbation du père de votre petite amie, qui est une ancienne rock star.

Comment télécharger et installer Friday Night Funkin

Friday Night Funkin est un jeu disponible pour les ordinateurs et les appareils mobiles et, en ce sens, la première chose à garder à l’esprit est que ce jeu non disponible, pour le moment, sur le Google Play Store vous devrez donc le télécharger depuis l’extérieur dudit magasin, au format APK, mais ne vous inquiétez pas car nous vous laisserons votre lien de téléchargement direct à la fin de cet article.

Les étapes à suivre pour installez Friday Night Funkin sur votre smartphone Ils sont les suivants:

Accédez au lien de téléchargement direct que nous vous laissons et cliquez sur Télécharger

Cela lancera le téléchargement du jeu sur votre mobile via le navigateur Web.

Une fois téléchargé, vous devez activer l’installation à partir de sources inconnues, si vous ne l’avez pas activé et cliquez sur le fichier avec le nom: Funkin-debug1.apk .

. Il ne vous reste plus qu’à vérifier les options de Installer d’abord et Ouvrir puis pour commencer à jouer à ce jeu divertissant sur votre mobile.

