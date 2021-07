L’étonnante performance d’opéra d’un enfant de 9 ans amène tous les juges de l’AGT à frapper Golden Buzzer

Une fille de 9 ans nommée Victory Brinker est entrée dans l’histoire de « America’s Got Talent » mardi soir lorsqu’elle a remporté un Golden Buzzer des quatre juges et de l’animateur Terry Crews, l’envoyant directement aux épisodes en direct.

Victory, originaire de Pennsylvanie, aime chanter, en particulier l’opéra, et elle est montée sur scène pour interpréter « La Valse de Juliette » de l’opéra « Roméo et Juliette ». Après avoir déclaré qu’elle était « ex-nerveuse », un mélange entre excité et nerveux, elle a révélé que si elle gagnait le grand prix de l’émission de 1 million de dollars, elle utiliserait l’argent pour acheter au juge Simon Cowell « une chemise arc-en-ciel qui a des paillettes dessus. »

« Il te faut de la couleur ! » a-t-elle plaisanté avant de commencer sa chanson.

Au cours de son interprétation, les juges Heidi Klum, Sofia Vergara et Howie Mandel ont tous semblé choqués par la maîtrise de la voix de la jeune chanteuse alors qu’elle frappait les notes les plus hautes. Tous les trois lui ont fait une ovation debout alors que Cowell restait mystérieusement assis.

Victory Brinker chantant « La valse de Juliette ». Trae Patton / NBC

« C’était incroyable, tu es incroyable ! » Klum jaillit.

« Tu es une star ! Je pense que tu as une voix puissante », a ajouté Vergara.

En peu de temps, il était clair que Cowell avait ses propres tours dans sa manche. Faisant signe à Crews, il a révélé qu’il voulait faire quelque chose qui n’avait jamais été fait dans la série depuis sa première en juin 2006.

« Se présenter en termes de carrière est vraiment important », a déclaré Cowell à Victory. « Cependant, nous n’allons pas vous donner un oui aujourd’hui. »

Naturellement, la foule a hué, mais il a poursuivi: « Nous allons faire quelque chose d’autre que nous n’avons jamais, jamais fait dans la série auparavant. Nous allons tous vous donner quelque chose de spécial. »

Les juges et l’animateur de « AGT » félicitent Victory pour sa performance époustouflante. Trae Patton / NBC

Après avoir décompté à partir de cinq, tous les juges et les équipages ont claqué le Golden Buzzer alors que Victory levait les mains à son visage en état de choc, clairement au bord des larmes. Les juges se sont précipités sur scène pour la féliciter, et Cowell lui a dit doucement : « Tu as une voix incroyable. Félicitations. »

La victoire n’était pas la seule surprise dans l’épisode de mardi de « America’s Got Talent ». Matt Mauser, dont l’épouse, Christina Mauser, est décédée dans le même accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant en janvier 2020, a impressionné les juges avec sa performance émotionnelle de « Against All Odds (Take a Look at Me Now) » de Phil Collins.

« America’s Got Talent » est diffusé les mardis à 20 h HE sur NBC.