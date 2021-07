Heure de sortie de Gossip Girl : voici à quelle heure il sort sur HBO Max

A quelle heure sort Gossip Girl sur HBO Max ? Voici quand chaque épisode de Gossip Girl sortira sur HBO Max.

Neuf ans après l’original Une fille bavarde série terminée par une bombe en forme de Dan Humphrey, la vie dans l’Upper East Side est enfin sur le point de revenir sur nos écrans avec de tout nouveaux visages.

Oui, chers lecteurs, le nouveau Une fille bavarde la série est enfin là, et de nouveaux épisodes seront diffusés sur HBO Max tous les jeudis.

Mettant en vedette un casting qui comprend Thomas Doherty, Whitney Peak, Eli Brown, Zión Moreno, Jordan Alexander, Evan Mock et plus encore, le nouveau Une fille bavarde est sur le point d’apporter le drame, le scandale, le sexe, les potins salaces et le plus haut de la haute couture dans nos vies et dans la vie d’une toute nouvelle génération.

Mais à quelle heure sont nouveaux Une fille bavarde épisodes sortis ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’heure de sortie de HBO.

Heure de sortie de Gossip Girl sur HBO Max : quand arrive-t-il ? Photo : Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images, HBO Max

Voici à quelle heure Une fille bavarde est libéré dans votre pays

Une fille bavarde sortira le 8 juillet sur HBO Max. Tout comme Netflix, HBO Max a tendance à sortir ses nouveaux films et émissions à minuit, heure du Pacifique. L’heure de sortie exacte de chaque nouvel épisode de la nouvelle Une fille bavarde La série dépend de votre lieu de résidence aux États-Unis ou de votre fuseau horaire actuel/correspondant.

Heure du Pacifique des États-Unis (PT) – 00:00

Heure centrale des États-Unis (CT) – 02:00 AM

Heure de l’Est des États-Unis (ET) – 03h00

HBO Max est actuellement disponible uniquement aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les téléspectateurs devront être abonné à HBO Max pour diffuser l’émission. Vous pouvez vous inscrire ici.

A quand le prochain épisode de Gossip Girl sur HBO Max ?

Le premier épisode de Une fille bavarde sera diffusé le jeudi 8 juillet. Après cela, les fans pourront regarder un nouvel épisode chaque semaine. Il y a 10 épisodes dans la première saison.

Le prochain épisode de Une fille bavarde (épisode 2) sera diffusé sur Jeudi 15 juillet. Il sortira sur HBO Max à 00h00 PT/3h00 HE.

Voici les dates de sortie des six premiers épisodes de Gossip Girl :

8 juillet – Épisode 1, ‘Just Another Girl on the MTA’

15 juillet – Épisode 2, « Elle a un peut-être »

22 juillet – Épisode 3, « Lies Wide Shut »

29 juillet – Épisode 4, « Le feu marche avec Z »

5 août – Épisode 5, « L’espoir pue »

12 août – Épisode 6, « Site parent »

Il n’a pas encore été confirmé quand les 4 épisodes restants seront diffusés sur HBO Max.

Où pouvez-vous regarder la nouvelle Gossip Girl ? C’est sur Netflix ?

Malheureusement, le seul endroit où vous pourrez regarder les nouveaux épisodes de Une fille bavarde est sur HBO Max, car il s’agit d’une émission télévisée HBO Max. Il ne sera pas disponible pour regarder sur Netflix.

Le premier épisode de la nouvelle série sera également diffusé sur The CW le vendredi 9 juillet à 21h. Variety rapporte également que l’épisode 1 sera également disponible en streaming sur l’application CW. Il n’y a actuellement aucune confirmation si le reste de la saison sera disponible sur les plateformes numériques de The CW.

Comment regarder Une fille bavarde au Royaume-Uni

Pour les téléspectateurs britanniques, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que le nouveau Une fille bavarde arrive au Royaume-Uni, mais la mauvaise nouvelle est qu’il faudra peut-être un certain temps avant qu’il n’atteigne nos écrans.

Une fille bavarde sera disponible pour regarder sur BBC One et sur BBC iPlayer. Cependant, la BBC a déclaré qu’il serait disponible pour regarder « plus tard cette année ».

Il n’est actuellement pas clair *quand* le nouveau Une fille bavarde sera disponible pour regarder au Royaume-Uni.

Comment regarder Une fille bavarde au Canada

Pour les téléspectateurs canadiens, le nouveau Une fille bavarde sera disponible pour regarder sur Crave. Un porte-parole de Crave a confirmé à Narcity que la série « se déroulera en même temps qu’aux États-Unis, avec une première le 8 juillet avec de nouveaux épisodes chaque semaine le jeudi ».

Pour regarder le nouveau Une fille bavarde sur Crave, vous devrez être abonné à un forfait de streaming incluant HBO. Les abonnements à ce service particulier vous coûteront 19,98 € par mois plus taxes. Un essai gratuit d’une semaine est également disponible.

Pour encore plus Une fille bavarde nouvelles, mises à jour et spoilers, rendez-vous ici.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂