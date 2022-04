Rod Roddenberry veut que la voix de Majel Barrett-Roddenberry « descende dans la postérité en tant que voix d’ordinateur »

L’épouse de Gene Roddenberry, Majel Barrett-Roddenberry, était plus que sa femme. Elle faisait partie intégrante de la Star Trek franchise à tel point que Trekkies l’appelle la première dame de Star Trek. Le premier rôle de Barrett-Roddenberry était dans l’épisode pilote de la franchise « The Cage », en tant que numéro un, le commandant en second du capitaine Pike. Cependant, le studio ne croyait pas que le public regarderait une émission avec une femme dans cette position, alors elle a été refondue en Star Trek : la série originale comme l’infirmière Christine Chapel. Plus tard, elle a joué Lwaxana Troi sur Star Trek : la nouvelle génération (son rôle préféré). Cependant, Barrett-Roddenberry est également connue comme la voix de tous les vaisseaux spatiaux et ordinateurs de la Fédération, et sa voix a inspiré de nombreux assistants virtuels populaires aujourd’hui, son fils Rod Roddenberry espérant qu’un jour sa voix « passera à la postérité comme la voix d’ordinateur. »

Pendant un certain temps, Google et Apple ont travaillé sur un assistant personnel à commande vocale qui serait basé sur la voix de Barrett-Roddenberry. Dans un récent Autorité Geek Girl interview, a déclaré Roddenberry,

Tout le monde y pensait quand Apple et Google sortaient leurs assistants vocaux. Ils ont contacté ma mère il y a de nombreuses années et lui ont demandé si elle accepterait de le faire. Cela n’a jamais rien donné. Bien que, si j’ai bien entendu, avant que l’assistant vocal de Google ne soit rendu public, son nom de code interne était « Majel ».

Malheureusement, le projet n’a pas vu le jour à l’époque, car sa voix n’est pas utilisée sur Google Assistant ou sur les iPhones aujourd’hui. Cependant, ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Rod Roddenberry a des fichiers WAV de la voix de Majel Barrett-Roddenberry





Rod Roddenberry a également partagé sa vision d’entendre la voix de sa mère sur chaque élément de technologie automatisée et comment les tentatives précédentes ont échoué. Roddenberry a déclaré dans le Autorité Geek Girl interview, « J’ai pensé que c’était une si bonne idée qu’avant son décès, je lui ai dit, et elle a accepté. Nous avons eu un studio d’enregistrement dans la maison, et nous avons enregistré sa voix et essayé de tout obtenir phonétiquement. High Fidelity a enregistré le WAV des dossiers. »





« Nous avons approché Google une fois et avons essayé de les amener à l’intégrer dans – ce que j’aimerais, c’est que ce soit sa voix à chaque fois que nous entendons une machine d’automatisation. Au moins, je pense que sa voix devrait passer à la postérité comme la voix de l’ordinateur, » a ajouté le directeur de la Fondation Roddenberry.

Cependant, il est optimiste quant à l’avenir car il existe désormais une nouvelle technologie qui peut combler les lacunes qu’ils n’étaient pas en mesure d’enregistrer avant la mort de Barrett-Roddenberry en 2008. « Lorsque nous avons parlé à Google, il nous manquait quelques éléments du son phonétique de sa voix. À l’époque, ils ont suggéré qu’un artiste vocal vienne terminer les sons, et j’ai trouvé que ce n’était pas assez authentique. Maintenant, on m’a dit qu’il existe une technologie qui peut prélever un échantillon de tous cela, puis comblez ces lacunes de manière assez organique ou donnez-lui un son organique », a déclaré Roddenberry. « Je pense que ça arrivera un jour. »









