Les vrais tueurs qui ont inspiré la saison 4 de « Eat The Rich Killer » de « You »

« You » revient avec sa saison 4 et l’histoire de Joe Goldberg Il a beaucoup changé par rapport aux éditions précédentes. Après les événements finaux choquants, le protagoniste voyagé en angleterre, où il passera du statut de chasseur à celui de proie, car la série Netflix a présenté un nouveau meurtrier connu sous le nom de « Eat the Rich ». Ce personnage a eu certaines inspirations pour sa création.

Le 9 février 2023, la première partie du quatrième volet du programme a été créée sur la plateforme de streaming. Dans celui-ci, nous avons pu apprendre que le personnage de Penn Badgley poursuit Marienne Bellamy au vieux continent.

Pour ne pas attirer l’attention prend l’identité de Jonathan Moore, un professeur d’université qui commence à fréquenter un groupe de personnes ayant de l’argent et une position sociale. Cependant, il y a un tueur qui les chasse.

Selon l’un des créateurs de « You », le nouveau méchant s’est inspiré de vrais meurtriers et l’intrigue policière est guidée par des classiques littéraires.

« Peut-être que le premier tueur en série très célèbre vient de Londres avec Jack l’Éventreur, alors très vite on a commencé à parler des structures classiques du roman policier : Sherlock Holmes, Agatha ChristieSera Gamble a déclaré à Entertainment Weekly.

Avant de continuer, regardez la bande-annonce de « You » saison 4 ici.

LES MEURTRIERS QUI ONT INSPIRÉ LE NOUVEAU VILLAIN DE « YOU » SAISON 4

1. Le tueur de bain acide

John George Haigh, vrai nom de ce personnage infâme, est l’un des meurtriers réels les plus proches de ce qui a été évoqué dans la saison 4 de « You » avec le « Meurtrier mange les riches ».

Le meurtrier anglais a vécu a été capturé dans les années 1940 après avoir tué plusieurs personnes riches pour maintenir son style de vie luxueux. Au total, il a été inculpé de six meurtres intentionnels, bien qu’il ait prétendu en avoir tué trois autres, pour lesquels il a été condamné à la pendaison.

Pendant ses jours actifs, il a vécu au 404 Onslow Court Hotel, grâce aux meurtres de ses amis mondains. Haigh avait l’habitude de tromper les gens riches en leur faisant croire qu’il était également dans cette position et de découvrir combien d’argent ils avaient caché. Tout cela est passé inaperçu grâce à sa bonne présence, sa culture et sa gentillesse.

Il tire son surnom de « Acid Bath Killer » de la façon dont il s’est débarrassé des cadavres de ses victimes, qu’il a immergés dans de l’acide sulfurique pour dissoudre leurs corps.

Le meurtrier du bain acide (John George Haigh) arrêté en 1949 (Photo: PA Images)

2. Jack l’Éventreur

Jack l’Éventreur est l’un des meurtriers les plus célèbres de l’histoire, non seulement à cause de ses crimes terribles et cruels, mais aussi parce que son identité n’a jamais pu être découverte. Il a commis ses crimes entre 1888 et 1891, dans le quartier londonien de Whitechapel, East End, caractérisé par une faible qualité de vie.

L’endroit était plein de pauvreté, de violence, d’alcoolisme et de prostitution, un contexte dont le meurtrier a profité pour opérer. Son modus operandi se caractérisait par l’attaque de femmes qui se livraient au travail du sexe et par leur mutilation cruelle.

Malgré le fait qu’environ trois cents suspects ont fait l’objet d’une enquête, la police de l’époque n’a pas pu le trouver ni le responsable, se moquant de la presse. Il y avait des théories sur qui pourrait être impliqué, mais sans avoir le vrai meurtrier.

3. Le boucher du jardin

John Martin Scripps est un meurtrier plus contemporain, puisqu’il a commis ses crimes en 1995. L’homme est responsable de la mort de trois touristes : Gerard Lowe, Sheila Damude et Darin Damude.

Son modus operandi consistait à se faire passer pour un touriste à Singapour et en Thaïlande. Il est resté dans le même hôtel que ses victimes et a utilisé une excuse pour entrer dans leurs chambres, où il les a coincés, les a tués et les a mis en pièces dans la salle de bain. Apparemment, ce qui le motivait était de voler l’argent de ses cartes de crédit