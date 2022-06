Quelle est la qualité d’Obi-Wan Kenobi selon Rotten Tomatoes et IMDb ?

Les retrouvailles tant attendues avec les fans Ewan McGregor comme un maître Jedi légendaire est à Disney+ disponible. Avant même la grande finale de Obi Wan Kenobi célébré le nouveau guerres des étoilessérie un succès retentissant avec le fournisseur de streaming. Mais quelle a été la note globale des fans à la fin ? Nous vous donnons un aperçu de la qualité de la nouvelle série « Obi-Wan Kenobi » Tomates pourries et IMDb couper!

Déjà les premiers épisodes d' »Obi-Wan Kenobi » alimentaient l’attente des fans et prévoyaient la la meilleure série commence avec des succès record chez le fournisseur de streaming. Des millions de fans à travers le monde voulaient la réunion du populaire Maître Jedi et de son ancien Padawan Anakin Skywalker alias Dark Vador (à nouveau interprété par Hayden Christensen) sur Disney +.

Obi Wan Kenobi chez Rotten Tomatoes

Les réactions des fans et des critiques, par exemple chez Rotten Tomatoes, ont été positives et ont donné un coup de pouce à la série 83 % d’avis positifs. De la Score de téléspectateurs s’élève à seulement 63 pour cent avec plus de 10 260 suffrages exprimés. En comparaison, la série à succès « The Mandalorian » est nettement plus positive avec 93 %.

Nous les avons une fois notes de chaque épisode a examiné un aperçu de Rotten Tomatoes et est arrivé à la conclusion suivante :

Partie I – 86 pour cent

Partie II – 89 pour cent

Partie III – 86 pour cent

Partie IV – 62 %

Partie V – 83 %

Partie VI – 76 %

En conséquence, le quatrième épisode est nettement en deçà du début de la série et la finale ne peut pas non plus atteindre le niveau élevé des épisodes d’ouverture.

Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi © Disney/Lucasfilm

Obi Wan Kenobi sur IMDb

Chez IMDb, la série Obi-Wan Kenobi est couronnée d’un Note du bon 7.2/10 guidé. Environ un quart des 100 000 utilisateurs d’IMDb qui ont participé ont donné la note maximale à la série, les autres la divisant jusqu’à 8 points sur 10. Mais il y a aussi des voix négatives isolées (actuellement 6 351 utilisateurs avec 1/10 points), qui réduisent la valeur positive à un total de 7,2/10.

C’est aussi intéressant ici Répartition des notes aux épisodes individuels, dont certaines diffèrent de Rotten Tomatoes. Ici vous pouvez trouver quelque chose comme ça La finale de la mini-série de l’épisode 6 a beaucoup plus d’attrait pour les fans:

Première partie – 7,5/10

Partie II – 7.3/10

Partie III – 7,6/10

Partie IV – 6.3/10

Partie V – 8.0/10

Partie VI – 8,5/10

Et comment avez-vous aimé les épisodes individuels de la nouvelle série Star Wars ? Laissez-nous partager vos pensées ici dans les commentaires.