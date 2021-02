En quelque sorte un grand changement par rapport aux jeux précédents, Animal Crossing: Nouveaux horizons ne comprend que sept coiffes classées comme perruques en leur nom. Nous avons réussi à trouver la liste complète! Nous avons également inclus d’autres coiffures qui ne sont pas techniquement classées comme des perruques, mais qui semblent toujours centrées sur le changement de la coiffure réelle du personnage qui la porte.

Toutes les perruques dans Animal Crossing: New Horizons

La première liste que nous avons ci-dessous sont toutes les pièces de coiffures qui disent spécifiquement Perruque à la fin de leur nom. Ces perruques et les couvre-chefs énumérés ci-dessous peuvent être obtenus soit auprès des Able Sisters, soit en aidant Gulliver lorsqu’il se lave à terre. Découvrez comment les obtenir et leur prix ci-dessous!

Perruques

Perruque Bun

Obtenu à partir de: Les sœurs capables

Prix: 1440 cloches

Style: Mignon

Étiqueter: Théâtral

Perruque du compositeur

Obtenu à partir de: Les sœurs capables

Prix: 1680 cloches

Style: Élégant

Étiqueter: Conte de fées, formel, fête, théâtral, travail

Perruque Geisha

Obtenu à partir de: Gulliver

Prix: N / A

Style: Élégant, mignon

Étiqueter: Théâtre, Travail

Perruque Mohawk

Obtenu à partir de: Les sœurs capables

Prix: 1280 cloches

Style: Frais

Étiqueter: Théâtral

Perruque Pompadour

Obtenu à partir de: Les sœurs capables

Prix: 1280 cloches

Style: Frais

Étiqueter: Théâtral

Perruque de samouraï

Obtenu à partir de: Gulliver

Prix: N / A

Style: Élégant, magnifique

Étiqueter: Théâtral

Perruque Visual-Punk

Obtenu à partir de: Les sœurs capables

Prix: 1400 cloches

Style: Frais

Étiqueter: Fête, Théâtre, Travail

Coiffes

Ces coiffes ne sont pas réellement classées comme des perruques, mais elles constituent un changement suffisamment important dans la coiffure pour que nous pensons qu’il est approprié de les inclure!

Casque de pièce

Obtenu à partir de: Gulliver

Prix: N / A

Style: Magnifique, élégant

Étiqueter: Théâtral

Coiffe gothique

Obtenu à partir de: Les sœurs capables

Prix: 1120 cloches

Style: Élégant

Étiqueter: Conte de fées, Fête, Théâtral

Bun matronnelle

Obtenu à partir de: Les sœurs capables

Prix: 1280 cloches

Style: Élégant

Étiqueter: Théâtral

Natte

Obtenu à partir de: Gulliver

Prix: N / A

Style: Cool, actif

Étiqueter: Tous les jours

Cheveux de diadème

Obtenu à partir de: Les sœurs capables

Prix: 2940 cloches

Style: Magnifique, élégant

Étiqueter: Conte de fées, formel, fête, théâtral

Connaissez-vous d’autres perruques ou coiffures que nous devrions ajouter à la liste? Faites-nous savoir et nous ne manquerons pas de les ajouter!

