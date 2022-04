Les téléspectateurs de Britain’s Got Talent dénoncent une « fausse » cascade d’escapologiste

Dans l’épisode d’hier (samedi 23 avril), nous avons vu un certain nombre d’actes se produire pour les juges Simon Cowell, David Walliams, Alesha Dixon et Amanda Holden avant que le spectacle ne se termine par une audition finale de l’artiste italien Andrew Basso.

« C’est l’acte qui, selon Harry Houdini, était le plus dangereux et le plus difficile, et représentait le sommet de sa création », a déclaré Basso aux juges.