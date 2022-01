Ron Perlman s’adresse sans ambages aux critiques de Don’t Look Up : « F You »

Ron Perlman n’a qu’un petit rôle dans Don’t Look Up, mais il a eu des mots durs pour ceux qui ont choisi d’être négatifs à son égard.

Ayant été diffusé dans plus de 360 ​​millions de foyers, Ne lève pas les yeux était l’un des plus grands films du mois dernier sur Netflix, et bénéficiant d’un casting d’ensemble primé aux Oscars, il devient alors difficile de comprendre exactement pourquoi le film est assis sur Rotten Tomatoes avec un taux d’approbation de 56% et un vert, « pourri » éclaboussures Tout en étant un énorme sujet de discussion depuis qu’il a fait ses débuts en tant que l’une des plus grandes sorties du streamer en 2021, le regard satirique d’Adam McKay sur la façon dont la race humaine réagirait à un événement destructeur du monde s’est avéré être l’un de ces films que le public et les critiques , obtenu ou non. Cependant, Ron Perlman, qui a un petit rôle dans le film, a quelques mots simples pour ceux qui ont donné des critiques négatives au film.

Lors d’une interview avec The Independent, Perlman, qui est surtout connu pour ses rôles dans des films tels que Hellboy et la série télévisée Fils de l’anarchie, a discuté du film, et sa réaction pour ceux qui n’ont pas « compris » le film est venue avec quelques mots choisis. Il a dit:

« F*** toi et ta propre importance et ce besoin qui se perpétue de tout dire de mal à propos de quelque chose juste pour que tu puisses attirer l’attention sur quelque chose que tu n’avais aucune idée de créer … C’est corrompu. Et c’est malade. Et c’est tordu… (Je) comprends que cela fait partie de la façon dont Internet a presque tué le journalisme. Et maintenant, le journalisme essaie de faire tout ce qu’il peut pour coopter et maintenir son importance. »

Netflix

Il est bien noté que la comédie est subjective, et aucune souche de comédie n’est plus source de division que la satire, principalement parce que l’essence même du genre est de ridiculiser et de souligner la nature ridicule de certaines situations très réelles dans la politique, les événements mondiaux et la société dans général. Ne lève pas les yeux a jeté son dévolu sur la destruction de la Terre conformément aux prophéties de nombreux militants du changement climatique, mais a raconté son histoire au moyen d’un astéroïde destructeur de planète et comment les personnes les plus influentes du monde l’utiliseraient à leur avantage. Bien sûr, cela impliquait de prendre un très gros coup de fouet aux médias, entre autres, qui à leur tour pourraient être partiellement responsables d’au moins une partie de la négativité.

Alors qu’il y en avait beaucoup qui étaient rapides à tirer Ne lève pas les yeux vers le bas, la critique générale du film n’était qu’une partie de l’histoire, l’autre partie racontant une histoire bien différente. En plus de devenir le deuxième plus grand film de Netflix, juste derrière celui de Dwayne Johnson Notice rouge – un autre film qui a été démonté par la critique mais qui a été extrêmement populaire auprès du public – Ne lève pas les yeux a remporté un bon nombre de nominations, dont quatre nominations aux Golden Globe, ainsi que des victoires dans un certain nombre de groupes de critiques. Cela prouve qu’il y avait beaucoup de gens là-bas qui ont « obtenu » le film.

Ne lève pas les yeux est toujours en streaming sur Netflix, avec sa distribution comprenant Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Mark Rylance, Jonah Hill, Timothée Chalamet et Ron Perlman, entre autres.





