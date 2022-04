in

Si vous souhaitez envoyer une image via WhatsApp, mais que vous ne voyez pas tout ce qui apparaît dans l’original, nous vous expliquerons comment la recadrer facilement.

Les images sont des éléments très courants dans les conversations de Whatsapp. Qu’il s’agisse de photos pour dire bonne nuit, pour partager avec vos proches les beaux monuments que vous voyez lors de votre voyage ou pour montrer les baskets que vous venez d’acheter, nous utilisons tous des images lorsque nous discutons avec nos contacts.

Cependant, parfois, nous ne voulons pas partager les photos dans leur intégralité, juste une partie. Pour ce faire, WhatsApp dispose d’un éditeur d’images très simple qui permet de recadrer et d’ajuster la taille de la photo que vous allez envoyer. Dans cet article, nous vous expliquons étape par étape comment éditer ou couper facilement des photos sur WhatsApp.

Comment éditer ou couper des photos sur WhatsApp

L’éditeur de photos de WhatsApp n’est pas très avancé, mais il en a assez pour nous permettre de modifier les images à ajoutez du texte, dessinez quelque chose dessus, recadrez-les et faites-les également pivoter. Dans ce cas, nous verrons comment fonctionnent ces deux dernières fonctions, le recadrage et la rotation des photos sur la plateforme de messagerie.

La vérité est que les deux outils sont facilement accessibles, donc vous avez juste besoin de quelques secondes de votre temps pour les utiliser. Les explications de cet article sont basées sur l’application WhatsApp pour Android, mais les étapes à suivre sont idem si vous voulez éditer ou couper une photo de WhatsApp Web. Voici comment vous pouvez procéder :

ouvrir l’application de WhatsApp sur votre mobile. Entrez la conversation dans laquelle vous souhaitez partager l’image modifiée. Tapez sur le bouton clip du bas de l’écran. Dans le menu des options qui s’affiche, Appuyez sur « Galerie ». A l’intérieur de la galerie terminale, sélectionnez l’image que voulez-vous envoyer. Il peut s’agir de plusieurs photos en même temps. Tapez sur le bouton de garniture qui apparaît en haut, est celui de gauche. Sélectionnez la partie de l’image que vous souhaitez envoyer. Si vous touchez le bouton qui apparaît en bas au milieu de l’écran, vous pouvez aussi faire pivoter l’image. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « D’ACCORD ».

Vous pourrez voir un aperçu de la photo que vous allez partager sur WhatsApp. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à le modifier sans problème. Si vous avez déjà terminé l’édition, appuyez sur le bouton d’envoireprésenté par le bouton vert avec la flèche vers la droite.

Si vous faites attention, vous verrez qu’à droite du bouton de recadrage il y a trois autres options qui servent également à l’édition de la photographie. Vous pouvez ajouter des autocollants et des icônes avec le bouton emoji, écrire du texte avec le bouton T et dessiner avec le bouton crayon. Comme vous pouvez le voir, l’éditeur d’images WhatsApp est simple, mais il nous permet de jouer avec le look de la photo pour obtenir des résultats différents.

