Sexy Beasts Saison 2: date de sortie, bande-annonce et tout ce que vous savez jusqu’à présent

« Sexy Beasts » est une série de rencontres Netflix avec un concept unique. C’est une émission qui encourage les gens à se connaître, quelle que soit leur apparence. Chaque épisode présente une seule personne qui a un rendez-vous avec trois personnes. Cependant, ils sont toujours couverts de maquillage prothétique. Une fois que la personne a choisi son partenaire, son maquillage est retiré pour révéler son vrai visage. Cette émission de téléréalité est une rediffusion de la série britannique, diffusée à l’origine sur BBC Three en 2014.

La série Netflix est sortie pour la première fois en juillet 2021. Elle a été comparée à d’autres émissions populaires telles que « Love Is Blind » ou « The Masked Singer ». L’aspect comique de la série la rend encore plus divertissante. Le maquillage prothétique est un point culminant, d’autant plus qu’il met en valeur le travail de maquilleurs incroyablement qualifiés qui ont travaillé sur des films à méga-budget tels que ‘Mission impossible‘ et ‘La théorie du tout.’ Vous vous demandez si l’émission de télé-réalité divertissante sera de retour pour sa deuxième sortie ? Voyons!

Sexy Beasts Saison 2 : Date de sortie

La saison 1 de « Sexy Beasts » est arrivée le 21 juillet 2021 sur Netflix. Six épisodes ont été inclus dans la première saison, chacun d’une durée de 22 à 24 minutes.

Voici le scoop de la deuxième saison. Selon les rapports, la deuxième saison avait déjà été approuvée avant la première. Le streamer a développé sa bibliothèque de contenu non scénarisé. Cela semble juste. La majorité des émissions de cette catégorie ont également été bien accueillies par le public.

Des sources affirment que Netflix a signé un accord de deux saisons avec Lion TV. Simon Welton, Lion TV, a déclaré que « Faire des bêtes sexy » pour Netflix était une expérience incroyablement excitante. » Le spectacle présente une distribution de personnages vraiment incroyables du monde entier. Rob Delaney sera l’histoire. Alors que les téléspectateurs jouent le jeu, j’espère que la série leur fera sourire et les fera rire en découvrant à qui ressemble notre casting.

Bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été annoncée, on pense que la prochaine série d’épisodes a terminé le tournage et sortira en 2021. Netflix préférera peut-être attendre au moins deux mois avant d’ajouter la prochaine saison à son catalogue. Nous pouvons nous attendre à ce que la saison 2 de ‘Sexy Beasts’ soit publiée si cela se produit, un jour au quatrième trimestre 2021. La deuxième saison contiendra six épisodes, chacun d’une durée d’environ 30 minutes.

Sexy Beasts Saison 2 : Bande-annonce

La bande-annonce de la saison 2 n’est toujours pas disponible, mais nous mettrons à jour ce post dès que nous aurons plus d’informations.