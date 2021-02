Film Mortal Kombat: premier trailer d’action sanglant avec Sub-Zero, Jax, Scorpion et Sonya Blade

Warner apportera bientôt la version théâtrale du jeu de battage populaire Combat mortel des Midway Games aux théâtres. C’est maintenant le tant attendu Bande-annonce du film d’action est apparu qui a jeté un premier regard sur les personnages les plus importants et les plus populaires Sub-Zero, Jax, Scorpion, Sonya Blade et quelques autres lancers.

« Le film Mortal Kombat va être brutal »

Le film est basé sur la série de jeux Combat mortel sur Note R obtenir ce que l’on dans ce pays Homologation FSK-18 correspond. Le scénariste Greg Russo et le réalisateur Simon McQuoid ont déjà annoncé qu’ils seraient adhérer étroitement au modèle – aussi ce que le Dureté et brutalité dans la serie. Ce n’est pas pour rien que le spécialiste de l’horreur James Wan (série de films «Conjuring», «Aquaman») et l’auteur de «Mortal Kombat: Rebirth» Oren Uziel font partie de l’équipe de production.

Voici la première bande-annonce (légèrement atténuée et coupée):

De quoi parle le film? Le but de l’intrigue est un nouveau personnage, le jeune combattant MMA Cole Young, qui gagne sa vie en se battant durement. Puisqu’il a une mystérieuse tache de naissance en forme de dragon, qui est très similaire au logo « Mortal Kombat », il a apparemment tourné un adversaire puissant contre lui: Shang Tsung, le dirigeant d’Outworld, a Sub-Zero avec le sinistre cryomancer a envoyé son meilleur guerrier pour traquer Cole.

Inquiet pour sa famille, il s’enfuit et part à la recherche de réponses. Il rencontre Sonya Blade et le soldat des forces spéciales Jax, qui possède également une mystérieuse marque de dragon. Avec leur aide, Cole se retrouve dans le temple de Lord Raiden, un dieu aîné et protecteur de Earthrealm.

Les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire renégat Kano préparent enfin Cole à mener une bataille très importante pour l’univers avec les plus grands champions du monde. Il reste à voir si le jeune combattant sera capable de libérer ses arcanes – l’énorme pouvoir qui réside dans son âme – à temps pour sauver sa famille et arrêter les forces d’Outworld une fois pour toutes.

L’original Bande-annonce R-Rating (bande rouge) pour le film avec 20 secondes de plus d’action, de sang et de scènes de combat brutales que vous pouvez voir ici:

Retrouvailles avec Sub-Zero, Scorpion et Jack

Le casting du film donne vie à des personnages bien connus du jeu qui ont été choisis par des combattants vétérans des arts martiaux:

Lewis Tan comme Cole Young

Jessica McNamee comme Sonya Blade

Hiroyuki Sanada comme Scorpion

Mehcad Brooks comme Jackson ‘Jax’ Briggs

Tadanobu Asano comme Seigneur Raiden

Joe Taslim comme Sous-zéro

Chin Han comme Shang Tsung

Sisi Stringer comme Mileena

Josh Lawson comme Kano

Ludi Lin comme Liu Kang

Le film « Mortal Kombat » sera en Allemagne le 8 avril dans les salles prévu, lorsque les cinémas seront finalement autorisés à rouvrir en raison de Corona.

Aux États-Unis, il y a aussi une sortie en salles pour le 16 avril sur, cependant, Warner est le film d’action sur la maison en même temps Fournisseur de streaming HBO Max publier.