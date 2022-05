Découvrez quand Marianne, la série d’horreur Netflix a été créée

Netflix a surpris tous ses abonnés avec la première de la série d’horreur française »Marianne », qui était considérée par les fans comme l’une des productions les plus effrayantes à ce jour. La série française créée, écrite et réalisée par Samuel Bodin est sorti le 13 septembre 2019, et bien qu’il ait captivé (et effrayé) les téléspectateurs, Netflix a décidé d’annuler la série.

C’est Bodin lui-même qui a confirmé que l’histoire ne continuerait pas via son Instagram, en écrivant : « Il n’y aura pas de deuxième saison de ‘Marianne’. Nous sommes vraiment désolés, nous en sommes vraiment désolés. Nous pouvons vous revoir avec d’autres histoires. L’annulation de la série reste un mystère, car elle a même eu la « bénédiction » du maître du genre horrifique, Stephen Kingqui a recommandé la série à tous les fans d’horreur.

La série »Marianne » suivait l’histoire d’une écrivaine de romans d’horreur qui, bien que ses histoires n’étaient que de la fiction, s’est rendu compte que ses personnages existaient aussi dans le monde réel. Ce qui l’amène à se retrouver à la recherche de ses propres créations, menant à l’une des histoires les plus terrifiantes disponibles sur le service Netflix.

Malheureusement, la série ne compte qu’une seule saison de 8 chapitres, et avec une fin qui ne précise pas totalement son histoire, sous-entendant que « Marianne » avait bien plus à raconter. Bien que la série ait fait trop de bruit lors de sa première, apparemment la production ne répondait pas aux normes de Netflix.

« Ce serait vraiment possible de raconter autre chose, parce que la première saison est déjà un peu en route pour ça. Mais il se tient aussi tout seul. Pourtant, bien sûr, il est possible de continuer avec ces personnages afin de raconter une histoire différente dans une saison différente, ce serait un grand plaisir », a déclaré Bodin en se référant à la question de savoir si l’histoire de la série pourrait continuer.

Pour le moment, il n’y a pas eu de nouvelles mises à jour indiquant si cette production se poursuivra au sein de Netflix ou si elle transmettra son historique à l’une des autres plates-formes disponibles. Après son annulation, de nombreux fans ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la plateforme, car ils voulaient voir comment cette histoire se terminait.