Le jour où Kit Harington a été sauvé de la police grâce à Game of thrones

HBO

L’acteur qui incarnait Jon Snow dans la série acclamée de HBO a révélé une curieuse anecdote avec les forces de l’ordre. En 2021, il est devenu une partie du MCU grâce à Éternels.

©IMDBLa série a été diffusée entre 2011 et 2019.

Il regorge d’histoires reliant des stars de Hollywood avec des problèmes de droit. Que ce soit pour des questions liées à la consommation de substances ou pour des détails un peu mineurs, comme le dépassement de la limite de vitesse, ces types d’histoires ne tardent pas à apparaître dans la presse. Ce qui est curieux, c’est que, dans le cas de Kit Haringtons’est fait connaître parce que l’acteur de jeu des trônes rendu public.

L’artiste qui a joué Jon Snow dans les huit saisons de la série HBO a révélé que grâce à la production inspirée du travail de George RR Martin réussi à échapper à la loi. Selon ses dires, c’était pendant une nuit où il avait quitté la maison de ses parents et roulait à toute allure, sans respecter les limites des rues qu’il empruntait. C’était lors d’une conversation avec Jimmy Fallonoù il a expliqué ce qui s’était passé et comment il avait réussi à s’en tirer.

« Je conduisais très vite, j’étais un peu méchant et j’ai entendu une sirène s’allumer derrière moi. Un policier me fait arrêter. Je me suis excusé et lui ai dit que je ne regardais pas le compteur de vitesse. Il me dit : ‘Tu sais à quelle vitesse tu allais ? Je peux te mettre une amende. J’ai dit oui, j’étais vraiment désolé. »il a expliqué avec une certaine culpabilité Harington. Heureusement pour lui, le policier était un grand fan de jeu des trônes.

« Il me dit : ‘Il y a deux issues possibles. Vous pouvez me suivre jusqu’au commissariat et je vous donnerai une contravention. Ou tu peux me dire si tu es toujours en vie la saison prochaine.' »après avoir révélé cela, les deux Tomber sur alors que le public présent éclatait de rire. « J’ai ri, comme toi »assura l’artiste, puis poursuivit : « Il me dit : ‘Je dois te prévenir que selon ta réponse, je te conduirai ou non à la gare.’ Alors, je le regarde et je dis : ‘Je suis toujours en vie la saison prochaine. Et il me répond : ‘Suivez votre chemin, Seigneur le commandant‘ ».

L’avenir de Kit Harington chez Marvel

En 2021, Kit Harington rejoint le Univers cinématographique Marvel (MCU) où il s’est mis dans la peau de Danois Whitman. Bien que son personnage semblait être juste un autre humain, l’une des scènes post-crédits a révélé qu’il avait encore un avenir dans la franchise. Tout indique qu’on le verra dans le premier film de Lamepuisque dans la séquence finale on l’a vu prendre l’épée qui le transformera en le chevalier noirtandis que hors caméra la voix de Mahershala Ali (qui jouera Lame) demandant : « Êtes-vous sûr d’être prêt pour cela, monsieur whitman? ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂