Faites les meilleures boissons avec l’extracteur de jus Carbel

Afin de bien commencer votre journée, rien ne vaut un jus de fruits ou légumes fait maison pour compléter votre petit déjeuner. Ne vous laissez plus tenter par des jus industriels et optez pour des boissons onctueuses et naturelles pour une alimentation plus saine et surtout délicieuse ! Savourez des jus, sorbets ou smoothies aux goûts incomparables grâce aux extracteurs de jus Carbel. Ces derniers viennent presser les ingrédients contre le filtre, ce qui permet de conserver toutes les qualités nutritives des aliments. En seulement quelques minutes, préparez-vous la boisson de votre choix ! Carbel vous propose différentes gammes d’extracteurs de jus afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Un produit dont vous ne pourrez plus vous passer

Contrairement à une centrifugeuse dont la vitesse de rotation entraîne à terme la perte des nutriments essentiels des fruits et légumes, l’extracteur de jus fonctionne de manière à conserver toutes les valeurs nutritives des aliments. Muni d’une vis sans fin qui écrase les ingrédients contre le filtre pour en extraire le jus, l’extracteur permet de préserver les nutriments essentiels des fruits et légumes tels que les vitamines ou minéraux. Sa rotation ultra lente permet ainsi d’éviter l’échauffement des ingrédients dans la machine. Cela permet alors d’obtenir un jus onctueux, avec une texture et un goût incomparables. Après l’avoir essayé, vous ne pourrez plus vous en passer !

En complément des importants avantages gustatifs et nutritionnels, ces extracteurs de jus sont également faciles d’utilisation. En seulement quelques minutes, vous obtenez des jus de qualité et faciles à réaliser. Spécialement conçus pour vous faciliter la vie, ces produits sont faciles à nettoyer : il vous suffit de passer le filtre et la cuve sous l’eau et le tour est joué !

Un produit aux avantages considérables

L’extracteur de jus vous permet de savourer des boissons et sorbets au goût unique et dont les bienfaits sont conservés pour une dégustation optimale. Muni d’un moteur silencieux, vous pourrez l’utiliser à tout moment de la journée et réaliser vos meilleurs jus dès que l’envie vous prend.

Si des jus faits maison vous promettent des boissons saines et naturelles, il est essentiel que l’extracteur de jus utilisé ne soit pas composé de matériaux nuisibles. De cette manière, Carbel propose des machines certifiées sans bisphénol A pouvant avoir des effets néfastes sur la santé. Tout est alors mis en œuvre pour vous proposer des recettes équilibrées et sans produits chimiques. L’idée principale est de mettre un point d’honneur à concevoir des produits en accord avec la sauvegarde de notre planète ainsi qu’avec le corps. De plus, les extracteurs sont munis de bacs à jus et pompes sous-vide afin de conserver vos jus, smoothies, sorbets et laits jusqu’à cinq fois plus longtemps ! Vous pourrez alors préparer plusieurs litres de jus en une seule utilisation, sans vous inquiéter.

Enfin, les extracteurs de jus Carbel sont composés de matériaux robustes et résistants pour une utilisation fréquente et fonctionnelle sur plusieurs années. Avec un moteur garanti 30 ans, ne craignez plus les pannes de vos petits électroménagers.

Extracteurs de jus Carbel : Une gamme de produits variée

Afin de s’adapter à tous les besoins, Carbel vous propose divers extracteurs de jus, tous fabriqués en France ! Plusieurs gammes aux avantages variés vous proposent alors des caractéristiques et rendus différents. Par exemple, les “extracteurs de jus GG rouge” disposent eux d’une cuve à glace pour ceux qui souhaitent réaliser des sorbets faits maison.

Certains modèles disposent d’une grande cuve de 700 ml vous permettant de passer les fruits en entier pour un gain de temps considérable. Vous ne disposez pas de beaucoup d’espace dans votre cuisine mais souhaitez quand même profiter de ces produits ? La gamme “CGX-002 Inox” vous propose un extracteur petit et pratique. Quelles que soient vos préférences, vous trouverez un modèle adapté à vos envies.

Les extracteurs de jus Carbel réunissent tous les éléments essentiels pour réaliser des boissons et sorbets naturels et délicieux. Laissez-vous tenter par des jus onctueux et pleins de vitamines avec les ingrédients qui vous font envie. Divers accessoires sont également disponibles pour vous confectionner des recettes sur-mesure et bio ! Ces extracteurs vous proposent alors de garder un mode de vie sain malgré un rythme de vie parfois soutenu. Les objectifs ? Un mode de vie sain, facile, savoureux et made in France !