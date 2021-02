Les meilleures applications de coaching pour Android: soyez motivé!

Améliorez votre vie et boostez votre développement avec le support de ces applications, les meilleures applications de coaching que vous pouvez utiliser sur votre Android.

Bien que cela semble étrange, prends soin de l’esprit c’est quelque chose que vous pouvez faire avec votre téléphone mobile. À l’aide d’applications de coaching, vous pourrez obtenir les outils nécessaires à votre développement personnel, améliorer les aspects qui vous profitent le plus et éliminer ou modifier ces aspects négatifs.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver des dizaines d’applications axées sur cet entraînement personnel. Pour vous faciliter la tâche, nous avons pris soin de sélectionner les meilleures applications de coaching pour Android et nous en parlerons dans les lignes suivantes.

Meilleures applications de coaching pour Android

Des défis, des questions, des jeux, des leçons … Les applications de coaching que nous vous recommandons dans ce guide disposent de différents outils pour vous aider à vous améliorer sur le plan personnel, à prendre soin de votre esprit. Vous pouvez tous télécharger gratuitement sur votre mobile ou tablette Android. Apprenons à les connaître à fond.

Esprit apprêté

Moi je

Coaching personnel

PNL pratique

Coach.me

Coach de vie à succès

Esprit apprêté

Primed Mind est une application de coaching gratuite qui a différentes fonctions pour vous aider à vous détendre et à trouver la motivation pour les défis personnels et professionnels. Plus précisément, ce sont des éléments de hypnothérapie, techniques de méditation, pleine conscience et auto-assistance expérimentés qui viennent avec la voix d’Elliot Roe, coaching professionnel.

Créez des habitudes quotidiennes, reposez votre esprit la nuit ou pendant votre temps libre, défiez-vous avec de nouveaux défis, apprenez à méditer avec des leçons théoriques et offrez-vous bien en faisant les activités que vous aimez le plus. Tout cela est possible avec Primed Mind, avec plus de 200 sessions audio pour vous aider.

Moi je

Prendre soin de votre esprit et de votre bien-être psychologique est quelque chose que vous pouvez également faire avec l’application de coaching Meyo. Cette application essaie de vous donner les outils nécessaires pour améliorer votre estime de soi, calmer l’anxiété et augmenter votre confiance.

Pour y parvenir, Meyo propose une série de défis que vous devez relever progressivement. Ils peuvent être liés à des problèmes tels que l’estime de soi, la mauvaise humeur, le stress ou l’anxiété. En outre, cette application vous encourage également à créer des défis sains pour mener une vie plus complète. Au final, son objectif est votre développement personnel et pour cela il vous propose une série de contenu conçu par des spécialistes.

Coaching personnel

Le fonctionnement du Personal Coaching consiste à poser une série de questions auxquelles vous devez répondre pour ouvrez votre esprit et sortez de votre zone de confort.

Ils sont plus de 100 questions que vous devrez considérer si vous utilisez l’aide de cette application de coaching, avec des explications détaillées et différenciée selon les objectifs. Vous avez également la possibilité de sélectionner ceux que vous aimez le plus pour les enregistrer dans la section « Favoris ».

PNL pratique

Dans l’application pratique PNL très complète, basée sur la programmation neurolinguistique (PNL), on retrouve également des questions de coaching pour améliorer votre développement personnel et professionnel et améliorez votre vie. Ils sont accompagnés d’explications détaillées afin que vous puissiez bien réfléchir aux réponses et vous rapprocher petit à petit de vos objectifs.

Coach.me

Une autre application de coaching pour Android est Coach.me, dans laquelle vous pouvez définissez vos défis personnels et suivez de votre progression. Vous pouvez choisir des objectifs tels que vous mettre en forme, votre croissance personnelle, apprendre une nouvelle compétence ou améliorer vos relations avec d’autres personnes, par exemple.

Avec l’aide de la communauté d’utilisateurs Coach.me, vous pourrez apprendre d’autres points de vue sur les questions que vous vous posez. Malheureusement, cette application est uniquement disponible pour le moment en anglais.

Coach de vie de réussite

La dernière application de coaching que nous souhaitons recommander est Success Life Coach, composée d’outils destinés à vous aider. gérer votre vie, augmenter votre productivité et atteindre tous vos objectifs.

Pour cela, Success Life Coach dispose d’un planificateur de routine quotidienne, un agenda personnel pour refléter vos pensées, un plan pour mieux gérer votre temps et un système de productivité complet. Vous pouvez également faire un suivre vos émotions et développez des habitudes saines pour prendre soin de votre esprit.

